El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Identificada una mujer de 42 años por agredir a otra vecina

Los hechos ocurrieron sobre las 14:50 horas del domingo en la calle Andrés Moro

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:42

La Policía Local de Palencia, sobre las 14:50 horas del domingo en la calle Andrés Moro, identificó a una mujer de 42 años por una presunta agresión a una vecina. Se informó de los derechos que le asisten a la persona agredida.

El sábado, en torno a las 6:40 horas en la calle La Puebla, la Policía Local de Palencia identificó a un hombre que había sido agredido en las inmediaciones. No se localizó al agresor, aunque manifestaba conocerle. Presentaba lesiones de carácter leve y fue informado de los derechos que le asisten.

El mismo día, alrededor de las 13:20 horas en la calle Andrés Moro, la Policía Local identificó a una mujer de 42 años por causar daños al mobiliario de la comunidad de propietarios. Se informa al presidente de la comunidad de los derechos que les asisten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  3. 3

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  4. 4

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  5. 5 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  6. 6 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  7. 7

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  8. 8 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  9. 9 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur
  10. 10

    Un pueblo de Segovia afronta una crisis de agua por contaminación de uranio en sus urbanizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Identificada una mujer de 42 años por agredir a otra vecina

Identificada una mujer de 42 años por agredir a otra vecina