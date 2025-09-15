Identificada una mujer de 42 años por agredir a otra vecina

El Norte Palencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:42 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia, sobre las 14:50 horas del domingo en la calle Andrés Moro, identificó a una mujer de 42 años por una presunta agresión a una vecina. Se informó de los derechos que le asisten a la persona agredida.

El sábado, en torno a las 6:40 horas en la calle La Puebla, la Policía Local de Palencia identificó a un hombre que había sido agredido en las inmediaciones. No se localizó al agresor, aunque manifestaba conocerle. Presentaba lesiones de carácter leve y fue informado de los derechos que le asisten.

El mismo día, alrededor de las 13:20 horas en la calle Andrés Moro, la Policía Local identificó a una mujer de 42 años por causar daños al mobiliario de la comunidad de propietarios. Se informa al presidente de la comunidad de los derechos que les asisten.