Circula en sentido contrario y da positivo en alcohol y drogas

El Norte Palencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:44

La Policía Local de Palencia acudió, sobre las 2:00 horas del pasado sábado en la avenida de Cardenal Cisneros, procedió a dar el alto al conductor de un patinete eléctrico que circulaba de manera anómala. Se procedió a realizarle la prueba de detección alcohólica, arrojando en la misma un resultado positivo de 0,67 mg/l. Fue denunciado administrativamente y el patinete eléctrico, retirado al depósito municipal de vehículos.

El mismo día, en torno a las 15:00 horas en la calle Labrador, la Policía Local de Palencia dio el alto al conductor de un patinete eléctrico que circulaba con los auriculares puestos. Al identificarle para proceder a su identificación, se comprobó que se trataba de una persona extranjera que se encuentra de manera irregular en España. Fue citado en la Unidad de Extranjería de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia.

Además, alrededor de las 18:45 horas del pasado viernes, la Policía Local de Palencia sorprendió a un vehículo circulando en sentido contrario en la avenida de Madrid (aparcamiento de La Yutera), realizándose las pruebas de detección de alcohol y drogas. Arroja un resultado positivo en alcohol de 0,44 mgr/l y positivo en cocaína y cannabis en la prueba indiciaria, a la espera de los resultados definitivos del laboratorio. El conductor fue denunciado administrativamente y del vehículo se hizo cargo una persona habilitada.

También el viernes pasado, sobre las 18:10 horas en la avenida de Santander, se produce accidente de tráfico por colisión por alcance entre dos turismos, con resultado de daños materiales y lesiones de pronóstico leve en uno de los conductores. La Unidad de Atestados de la Policía Local se encargó de la realización del informe.