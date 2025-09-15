El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Circula en sentido contrario y da positivo en alcohol y drogas

Los hechos ocurrieron el viernes pasado en el aparcamiento de La Yutera y el conductor fue denunciado administrativamente

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:44

La Policía Local de Palencia acudió, sobre las 2:00 horas del pasado sábado en la avenida de Cardenal Cisneros, procedió a dar el alto al conductor de un patinete eléctrico que circulaba de manera anómala. Se procedió a realizarle la prueba de detección alcohólica, arrojando en la misma un resultado positivo de 0,67 mg/l. Fue denunciado administrativamente y el patinete eléctrico, retirado al depósito municipal de vehículos.

El mismo día, en torno a las 15:00 horas en la calle Labrador, la Policía Local de Palencia dio el alto al conductor de un patinete eléctrico que circulaba con los auriculares puestos. Al identificarle para proceder a su identificación, se comprobó que se trataba de una persona extranjera que se encuentra de manera irregular en España. Fue citado en la Unidad de Extranjería de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia.

Además, alrededor de las 18:45 horas del pasado viernes, la Policía Local de Palencia sorprendió a un vehículo circulando en sentido contrario en la avenida de Madrid (aparcamiento de La Yutera), realizándose las pruebas de detección de alcohol y drogas. Arroja un resultado positivo en alcohol de 0,44 mgr/l y positivo en cocaína y cannabis en la prueba indiciaria, a la espera de los resultados definitivos del laboratorio. El conductor fue denunciado administrativamente y del vehículo se hizo cargo una persona habilitada.

También el viernes pasado, sobre las 18:10 horas en la avenida de Santander, se produce accidente de tráfico por colisión por alcance entre dos turismos, con resultado de daños materiales y lesiones de pronóstico leve en uno de los conductores. La Unidad de Atestados de la Policía Local se encargó de la realización del informe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  4. 4

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  5. 5

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  6. 6

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  7. 7 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  8. 8

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  9. 9

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  10. 10 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Circula en sentido contrario y da positivo en alcohol y drogas

Circula en sentido contrario y da positivo en alcohol y drogas