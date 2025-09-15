Asume cinco años de cárcel por apuñalar a otro hombre en la calle Rizarzuela

Ricardo Sánchez Rico Palencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Un hombre de nacionalidad colombiana, K. S. P. E., ha asumido este lunes en la Audiencia una pena de cinco años de cárcel por un delito de lesiones con arma, después del acuerdo al que ha llegado con la Fiscalía de Palencia, que pedía inicialmente para él una pena de nueve años de prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa o, alternativamente, de cinco años de prisión a sustituir por la expulsión del país. El acusado acepta una responsabilidad civil de 8.261,76 euros por las lesiones causadas y de 23.481,32 euros por secuelas.

Por su parte, M. A. L. A. y G. A. G., de nacionalidad española y dominicana, respectivamente, han aceptado cada uno una pena de tres meses de prisión por un delito de lesiones y una indemnización de 1.600 euros de forma conjunta y solidaria tras el acuerdo alcanzado también con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente para cada uno de ellos una pena de nueve meses de cárcel y 3.426 euros de indemnización.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se produjeron sobre las 4:30 horas del 16 de diciembre de 2018 cuando los acusados se encontraban en el bar D. Classe, en la calle Rizarzuela de Palencia, regentado por el acusado G. A. G., donde se inició una discusión entre K. S. P. E. y otro hombre, B. J. M. O., saliendo ambos fuera del local. Una vez en la vía pública, el primero, con el propósito de atentar contra la vida del segundo, le clavó a este un cuchillo en el abdomen, tratando después de huir del lugar.

La víctima sufrió una herida penetrante en la cavidad abdominal, con hemorragia interna y secciones de intestino delgado y grueso, lo que obligó a realizarle varias intervenciones quirúrgicas, incluida una reintervención por eventración postoperatoria.

M. A. L. A. y G. A. G. persiguieron a K. S. P. E. y, al darle alcance, le golpearon y le tiraron al suelo, causándole cortes en las manos que requirieron atención médica y dejaron cicatrices valoradas como perjuicio estético ligero.