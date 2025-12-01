La Huerta de Guadián y la pista de patinaje regresa a la programación de Navidad La música, el teatro y los espectáculos de calle configuran una oferta dirigida a todos los públicos para disfrutar en familia

Palencia se prepara para vivir una Navidad llena de magia, cultura y diversión para toda la familia, según ha explicado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, que ha presentado el programa festivo acompañado por la alcaldesa, Miriam Andrés. Así, la programación abarcará desde el jueves 4 de diciembre, fecha en la que se celebrará el encendido navideño, hasta el 11 de enero, combinando tradiciones, con actividades infantiles, música, deporte, teatro, exposiciones, concursos y dinamización del comercio local.

En este sentido, el edil destacó que el programa se ha diseñado «con una perspectiva familiar». Franscico Fernández señaló que para ello se han incluido actividades enfocadas a la conciliación pero también diferentes animaciones y espectáculos con el fin de que la fiesta pueda vivirse una vez más en la calle. De esta forma, recalcó que se sucederán actividades tanto en el centro de la ciudad como en los barrios y se recuperará el espacio de la Huerta de Guadián con 'El Jardín de la Fantasía', donde los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia entre hadas gigantes, zancudos, cisnes y estrellas y sueños, a través de una iluminación cuidada, en un entorno mágico. «Y no podemos olvidarnos del claustro de la Iglesia de San Francisco, donde se podrá disfrutar del teatro y la música». Se representarán 'En busca de la música de Oriente', con un mensaje de multiculturalidad y 'Cuento de Navidad', una adaptación del clásico de Dickens para un público familiar.

El encendido de la iluminación navideña tendrá lugar el 4 de diciembre, a las 18:30 horas, en la Plaza Mayor. El acto se desarrollará como una una cuenta atrás, con la actuación de la Escuela de Danza Smile y fuegos artificiales. Un espectáculo pirotécnico que también se llevará a cabo el viernes 26 de diciembre con una sesión desde Isla Dos Aguas. Este próximo jueves tendrá lugar también la inauguración del Mercado Navideño que, hasta el 6 de enero y en horario de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas, contará con actividades complementarias como batukadas, cuentacuentos, talleres infantiles, photocall, un puzzle gigante y sorteos.

Además, el día 5 de diciembre se procederá a la inauguración de la exposición 'Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna' de la Fundación La Caixa, donde hasta el 12 enero se podrá disfrutar en el Paseo del Salón de un especial recorrido por la vida y la obra del ingeniero serbio, una figura clara en la historia de la ciencia gracias al desarrollo de inventos que marcaron el siglo XX.

Pero esta no será la única de las exposiciones que se podrán ver durante las fiestas navideñas. Del 15 de diciembre al 31 de enero, el Centro Cultural Lecrác acogerá 'Ilustrar, dibujar y pensar', una muestra con la trayectoria de más de 25 años en el mundo editorial de la obra de la ilustradora palentina Noemí Villamuza. Mientras, la sala de exposiciones de Unicaja, del 2 al 30 de diciembre, acogerá la propuesta de la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos Thieldón y también hasta el 18 de enero se podrán visitar siete propuestas expositivas en la Fundación Díaz Caneja.

También el público infantil, protagonista de estos días, disfrutará con la Cabalgaza de Papá Noel programada para el 14 de diciembre y la Cabalgata de los Reyes Magos que cumplirá con su cita el 5 de enero, ambas partirán a las 18:30 horas de la calle Isaac Peral y finalizarán en la Plaza Mayor. Tampoco faltará el tradicional reparto del Roscón de Reyes el 2 de enero a partir de las 18:00 horas en la Plaza Mayor o la pista de patinaje, que se podrá disfrutar del 1 al 7 de enero en la Plaza de la Inmaculada, en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, al precio de 3 euros.

En el programa deportivo, repiten clásicos como la XLIV edición de la San Silvestre Popular Promueve Palencia, el 31 de diciembre; el 25, el Chapuzón Navideño en la Dársena del Canal, este año a favor de la Asociación Síndrome de Fires; el IX Trofeo Reyes PMD de Atletismo en pista cubierta o los torneos de tenis, voleibol, golf, esgrima o fútbol.

Por su parte, el elemento más singular de las navidades palentinas llegará el 1 de enero con la celebración del Bautizo del Niño, fiesta de Interés Turístico Nacional, que tendrá lugar a partir de las 16:45 horas en los entornos de la iglesia de San Miguel. Días antes, el 27 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar de una recreación de la fiesta, que con salida a las 11:30 horas de la cofradía se trasladará en procesión hasta la Plaza Mayor.

Además, la música no dejará de sonar en diferentes espacios de la ciudad. Así se convertirán en escenarios musicales el Teatro Ortega con el concierto Veintiuno, organizado por Europa FM el 18 de diciembre y el Pabellón Municipal de Deportes, con la Navidad Sonora, que será el 20 de diciembre con la participación de La La Love You, Travis Birds, Ángel Stanich y Comandante Twin. Además, el 11 de enero en el Teatro Principal actuará Efecto Pasillo, con la organización de Cadena 100. Mientras, el Concierto Extraordinario de Navidad de la mano de Ensemble Piu Mosso llegará el 21 de diciembre al Teatro Principal y el concierto Terra Sigilita será el 24 de diciembre en la Plaza Mayor. Por su parte, el ciclo de conciertos Voces para la Navidad será los días 26, 27 y 28 de diciembre con las corales Regina Angelorum, Camerata La Bella Desconocida y Blanca de Castilla en la iglesia de la Compañía, También se han programado el concierto infantil de Raúl Charlo para el domingo 28 en la carpa de la Plaza de la Inmaculada y una edición especial de A Concejo, también el 28 de diciembre, en la Plaza Mayor.

Las actividades incluye también iniciativas como el cartero real, que recogerá las cartas de los más pequeños. Para lo niños habrá además varios pasacalles con malabaristas y zancudos, teatro de títeres, cuentacuentos, un tren navideño en la Plaza Mayor, un parque infantil de hinchables en Eras de Santa Marina, talleres de manualidades, de tradiciones de Invierno por los barrios y de cocina navideña en la Plaza de Abastos. El Campeonato de Scalextric se celebrará un año más y la Nochevieja Infantil volverá el 31 de diciembre con animación y campanadas.