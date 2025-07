Un hospital familiar que fideliza el talento médico

El Norte Palencia Sábado, 26 de julio 2025, 19:54 Comenta Compartir

El Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA) se alza como un referente en la formación y retención de médicos especialistas. Con un enfoque en la calidad asistencial y un ambiente laboral que fomenta el crecimiento personal y profesional, este hospital mediano ha logrado un hito significativo: fidelizar a 17 residentes que, tras completar su formación especializada de postgrado, han elegido quedarse en Palencia para desarrollar su carrera. Este logro posiciona al CAUPA como el tercer hospital de la Comunidad Autónoma con mayor número de contratos adjudicados dentro del Programa de Fidelización y Cobertura Asistencial 2025 de la Consejería de Sanidad, un reconocimiento que subraya su atractivo como centro sanitario.

El programa de fidelización, impulsado por la Gerencia Regional de Salud, busca no solo garantizar una asistencia sanitaria de calidad, sino también atraer y retener talento médico en los centros de Castilla y León. En 2025, se han adjudicado un total de 223 plazas en la región, con un 65 por ciento de estas destinadas a hospitales de nivel 1 y 2, como el CAUPA, que se caracterizan por su menor tamaño y un ambiente más cercano. Este enfoque ha permitido que hospitales como el de Palencia se conviertan en destinos atractivos para los nuevos especialistas, quienes valoran tanto la excelencia formativa como la calidad de vida que ofrece la ciudad, según recoge la agencia Ical.

El CAUPA no es un hospital cualquiera. Su tamaño mediano, lejos de ser una limitación, se ha convertido en una de sus mayores fortalezas. «Es un hospital familiar, nos conocemos todos, sabemos cómo trabajamos, hay un trato más humano», explica Teodora Teodosieva, médica especialista en Urgencias que ha finalizado su residencia en Palencia. Originaria de Valladolid, Teodosieva destaca la cercanía del equipo y el ambiente acogedor de la ciudad, que describe como «muy cómoda» para hacer planes, salir a cenar o disfrutar de un entorno amable. Para ella, los cuatro años de formación han sido «una etapa preciosa», marcada por la camaradería entre residentes y el apoyo constante de sus compañeros y superiores.

Teodosieva, quien se desplaza diariamente desde Valladolid gracias a la buena conexión por autovía, subraya el valor de trabajar en un hospital donde se fomenta un contacto más estrecho con los colegas. «Eso te facilita mucho, incluso ahora que estamos empezando otra etapa de nuestra vida. Puedes pedir ayuda, repasar cosas, seguir formándote», asegura. Su entusiasmo es contagioso, y no duda en recomendar Palencia a futuros residentes: «Animo a la gente que venga, de verdad, no se van a arrepentir».

El atractivo del CAUPA no se limita a su ambiente cálido. La calidad de la formación que ofrece es un pilar fundamental para los residentes que deciden quedarse. Daniel Robles de la Osa, especialista en Aparato Digestivo, es un ejemplo claro de esto. Originario de Madrid, donde estudió Medicina, Robles eligió Palencia tras escuchar las experiencias positivas de compañeros que habían realizado su residencia en el hospital. «Me hablaron muy bien. Era un hospital mediano y eso tenía las ventajas de un hospital familiar», cuenta. Además, la potencia del servicio de Digestivo en técnicas como la endoscopia y la ecografía fue un factor decisivo en su elección.

Para Robles, la especialidad de Aparato Digestivo era una vocación clara desde los primeros años de la carrera. «Es una especialidad muy completa. Tiene tanto la parte de consulta como la de planta de hospitalización, como la parte de endoscopia, ecografía. Me gusta la variedad, hacer un poco de todo», explica. En Palencia, encontró un entorno que no solo le permitió desarrollar estas habilidades, sino que también fomentó su interés por la investigación. «Siempre cualquier inquietud que he tenido han tratado de fomentarla, me han apoyado en la investigación y nos dan facilidades para asistir a congresos tanto regionales, nacionales como internacionales», añade. Su esfuerzo se vio recompensado con una calificación de 8,52, la más alta en su especialidad en esta convocatoria de fidelización, lo que le permitió elegir quedarse en el CAUPA.

El Programa de Fidelización y Cobertura Asistencial de la Consejería de Sanidad ha sido clave para que médicos como Robles y Teodosieva opten por quedarse en Palencia. Este programa ofrece contratos de tres años a los residentes que finalizan su formación, permitiéndoles elegir su destino en función de su puntuación académica. En el caso del CAUPA, los 17 especialistas contratados se distribuirán en áreas tan diversas como Anestesiología, Cardiología, Cirugía General, Endocrinología, Medicina Intensiva, Oncología, Urología y Urgencias, entre otras. Seis de estos profesionales, incluido Robles, realizaron su formación en el propio hospital, lo que refleja la calidad del programa formativo y el vínculo que se crea con el centro.

Otro caso destacado es el de Inés Salazar Lozano, especialista en Neumología, quien obtuvo una calificación de 7,21, la segunda más alta de la Comunidad en su especialidad. Como Robles, Salazar decidió quedarse en Palencia, atraída por las oportunidades profesionales y el ambiente de trabajo. Estos ejemplos ilustran el éxito del CAUPA en formar especialistas de alto nivel y, al mismo tiempo, retenerlos para reforzar la atención sanitaria en la región.

Uno de los aspectos más valorados por los residentes es la posibilidad de conciliar la vida profesional con la personal. Para Robles, la cercanía de Palencia a Valladolid, donde su pareja realiza la residencia, fue un factor determinante. «Era un sitio donde podíamos vivir juntos y combinar también las dos ciudades», explica. Este equilibrio entre la carrera profesional y la vida personal es un atractivo adicional del CAUPA, que se encuentra en una ciudad que, según Teodosieva, es «muy acogedora» y facilita la integración de los profesionales.

La ciudad de Palencia, con su ambiente tranquilo y su oferta cultural y gastronómica, se convierte en un complemento ideal para la experiencia de los residentes. «Es muy cómoda para hacer planes, ir a cenar, tomar algo, la gente es muy amable», destaca Teodosieva. Este entorno contribuye a que los médicos no solo se sientan realizados profesionalmente, sino también cómodos en su día a día.

El éxito del CAUPA en el programa de fidelización no es casualidad. La combinación de una formación de calidad, un ambiente laboral cercano y el apoyo a la investigación y la asistencia a congresos crea un entorno propicio para el desarrollo de los especialistas. Además, el programa de la Consejería de Sanidad asegura la continuidad de estos profesionales en el sistema sanitario, garantizando una atención de calidad para la población de Castilla y León.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia ya mira hacia el futuro. Con la posibilidad de una nueva convocatoria en septiembre para cubrir plazas vacantes, el CAUPA espera seguir atrayendo talento, tanto de residentes formados en el propio hospital como de otros centros del Sistema Nacional de Salud. Este enfoque no solo refuerza la capacidad asistencial del hospital, sino que también consolida su posición como un centro de referencia en la formación médica.

Las historias de Daniel Robles y Teodora Teodosieva son un reflejo del impacto del CAUPA en la vida de sus residentes. Para Robles, Palencia ha sido un lugar de crecimiento personal y profesional. «Volvería a elegir Palencia una y otra vez», afirma con convicción, destacando los lazos de amistad y el aprendizaje que se lleva de esta etapa. Teodosieva, por su parte, recuerda con cariño las despedidas con sus compañeros y la sensación de formar parte de una «familia». «Ha sido muy bonito», dice, mientras anima a otros a descubrir las oportunidades que ofrece Palencia.

En un contexto donde la retención de talento médico es un desafío para muchos sistemas sanitarios, el CAUPA demuestra que es posible combinar excelencia formativa con un entorno humano y acogedor. Con 17 nuevos especialistas incorporados y un programa de fidelización que sigue dando frutos, Palencia se consolida como un destino de elección para los médicos del futuro, garantizando no solo su desarrollo profesional, sino también una atención sanitaria de calidad para la comunidad.