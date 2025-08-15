Herido tras caer en un turismo una rueda de repuesto de un camión

El Norte Palencia Viernes, 15 de agosto 2025, 15:38 Comenta Compartir

Un hombre de en torno a 35 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que se ha producido pasado el mediodía de este viernes en la A-62, a la altura del término municipal de Villamediana.

El suceso ha tenido lugar a las 12:52 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el kilómetro 72 de dicha autovía, en sentido a Burgos, en el que se han visto involucrados un turismo y un camión.

Tal y como indicaba el alertante, al camión se le ha caído una rueda de repuesto que ha impactado contra el turismo. El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León had dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias-Sacyl, que ha atendido al hombre herido.