Una persona herida tras volcar un vehículo en la A-67 a la altura de Aguilar

El Norte Palencia Viernes, 15 de agosto 2025, 13:34 Comenta Compartir

Una persona ha resultado herida en la madrugada de este viernes e un accidente de tráfico ocurrido en la A-67 a la altura del término de Aguilar de Campoo.

El siniestro vial se ha producido a las 3:34 horas, momento en que el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de que un vehículo había volcado en el kilómetro 114 de dicha autovía, en sentido a Cantabria.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias-Sacyl, que ha enviado al médico del centro de salud de Aguilar y una ambulancia. Finalmente se ha trasladado a una persona al Hospital Río Carrión de Palencia.