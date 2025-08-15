El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los vecinos a las autoridades desplazadas a Palacios del Sil: «Subid hasta donde está el fuego»

Palencia

Una persona herida tras volcar un vehículo en la A-67 a la altura de Aguilar

El accidente ha tenido lugar a las 3:34 horas y la víctima ha sido trasladada al Hospital Río Carrión

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:34

Una persona ha resultado herida en la madrugada de este viernes e un accidente de tráfico ocurrido en la A-67 a la altura del término de Aguilar de Campoo.

El siniestro vial se ha producido a las 3:34 horas, momento en que el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de que un vehículo había volcado en el kilómetro 114 de dicha autovía, en sentido a Cantabria.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias-Sacyl, que ha enviado al médico del centro de salud de Aguilar y una ambulancia. Finalmente se ha trasladado a una persona al Hospital Río Carrión de Palencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  4. 4

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  5. 5 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  6. 6

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  7. 7

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  8. 8

    Herido un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  9. 9 El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
  10. 10 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una persona herida tras volcar un vehículo en la A-67 a la altura de Aguilar

Una persona herida tras volcar un vehículo en la A-67 a la altura de Aguilar