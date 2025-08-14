Tráfico prevé 85.000 viajes extraordinarios durante el puente en las carreteras palentinas La DGT recomienda máxima prudencia en las curvas de Dueñas y en la autovía de Santander, a la altura de Herrera de Pisuerga, por la zona de obras del AVE a Cantabria

El Norte Palencia Jueves, 14 de agosto 2025, 22:20

La Operación Especial de Tráfico '15 de agosto 2025', que ha comenzado a las 15:00 horas de este jueves para toda España, finalizará a las 00:00 horas del lunes. En toda la provincia de Palencia, durante estos cuatro días de operación, Tráfico prevé aproximadamente unos 85.000 desplazamientos extraordinarios de largo recorrido. Durante todo el mes de agosto se producirán unos 635.000 desplazamientos igualmente extraordinarios en las vías de la provincia.

La razón de este considerable volumen de tráfico durante estos cuatro días se debe a que en las carreteras de la provincia van a coincidir los desplazamientos de quienes inician sus vacaciones en la segunda quincena de agosto con quienes retornan tras haber disfrutado sus vacaciones en la primera quincena y con quienes desean disfrutar de este extenso fin de semana veraniego. Además, la celebración de numerosas fiestas patronales estos próximos días provocará numerosos desplazamientos de corto recorrido en horarios nocturnos y de madrugada.

En la autovía A-67 (Palencia-Santander) a la altura de Herrera de Pisuerga, entre los kilómetros 77 y 78, hay una zona de obras motivada por la construcción del AVE con la velocidad máxima limitada a 60 kilómetros por hora. Es muy probable que en este tramo se produzcan retenciones y que incluso pueda llegarse a encontrar el tráfico totalmente detenido. Por ello, para evitar colisiones por alcance, es necesario que los conductores circulen por estos tramos con la mayor atención y prudencia posibles.

Asimismo, Tráfico recomienda a todos los conductores que sean especialmente prudentes en las curvas de Dueñas en la autovía A-62 (Burgos-Portugal). El elevado volumen de tráfico que soporta esta zona, con numerosos camiones que en ocasiones transportan mercancías peligrosas y las sucesivas curvas, convierten a este tramo en uno de los más críticos y peligrosos de toda la provincia.

Desde el 1 de enero del presente año, los accidentes de circulación han provocado en las calles y carreteras de Palencia un balance provisional de seis personas fallecidas y 178 heridos de diversa consideración. El año pasado, en esta misma fecha, la siniestralidad vial provincial había provocado otros seis fallecimientos y 141 personas heridas.