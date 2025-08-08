Las obras del AVE irrumpen en la A-67 en Herrera y alteran la ruta a Santander

La instalación de una plataforma correspondiente a la nueva línea de alta velocidad que se tiende entre Palencia y Aguilar de Campoo ha obligado a ... efectuar una corrección en la autovía A-67 a la altura de Herrera de Pisuerga, donde la circulación de vehículos en sentido a Santander ha quedado restringida a un carril en un tramo de unos 650 metros, con las molestias que implica en una ruta muy transitada. Adoptada en la época del año en que más se incrementa el número de desplazamientos por carretera, en pleno verano, la medida se mantendrá al menos hasta el mes de noviembre.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los trabajos de colocación de esa plataforma, una obra clave, han obligado a cortar la calzada en sentido a Santander en los 650 metros que van del kilómetro 77,5 al kilómetro 78,2.

Para solventar la incidencia, los técnicos se han decantado por desviar el tráfico hacia la calzada contraria (en sentido Palencia) mediante dos pasos de mediana que se han habilitado específicamente para ello. Así, en el tiempo que se prolonguen estas obras y la vía que lleva a Santander permanezca inutilizada, la circulación se regulará en ambos sentidos por la que lleva a Palencia, que dispondrá de dos carriles en ese sentido a la capital castellana y d euno en sentido a la capital cántabra. Ello permitirá mantener el flujo de vehículos en ambos sentidos, si bien es cierto que lo hará con una menor capacidad de la habitual.

Considerado como parte de uno de los ejes de comunicación más importantes del norte peninsular, el tramo afectado por las obras de la alta velocidad permanecerá cerrado al menos hasta el próximo mes de noviembre, razón por la cual Transportes ha efectuado un llamamiento a la paciencia de los conductores y tam bién a su prudencia pues recuerda que además de su seguridad está en juego la integridad de los trabajadores que estarán operando en el lugar.