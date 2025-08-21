Herida tras caerse de su motocicleta en la avenida Obispo Barberá

El Norte Palencia Jueves, 21 de agosto 2025, 22:03 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia intervino sobre las 9:50 horas del miércoles en la avenida Obispo Barberá tras un accidente de tráfico por caída de una motocicleta. La conductora resultó lesionada y fue trasladada en ambulancia al Hospital Río Carrión. El equipo de Atestados elaboró el informe oportuno.

También el miércoles, la Policía Local de Palencia dio aviso alrededor de las 11:40 horas al servicio de bomberos para cortar las ramas de un árbol que se había vencido sobre un tendido eléctrico en Once Paradas.

El mismo día, en torno a as 20:20 horas en la calle Infanta Catalina, una patrulla de la Policía Local de Palencia requirió la presencia del equipo de Atestados para realizar la prueba de detección de drogas al conductor de un vehículo por infracción. Realizada la prueba indiciaria, arrojó un resultado positivo en cocaína a la espera de los resultados definitivos del laboratorio. Fue denunciado administrativamente.