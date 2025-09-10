El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Labores de búsqueda de la mujer en el río. El Norte

Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia

El cuerpo ha sido encontrado sin signos de violencia en la parte trasera del campus universitario de La Yutera

Palencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:06

El cadáver de Mari Cruz Marcos Cítores, la mujer de 67 años desaparecida desde la mañana del 4 de agosto en Palencia, ha sido encontrado en la parte trasera del campus universitario de La Yutera. Según informa la Policía Nacional, el cuerpo ha sido hallado sin signos de violencia y en estado de descomposición en una zona de abundante zarzal. Llevaba consigo todos sus efectos personales, incluido teléfono móvil y documentación.

La mujer salió a dar su paseo diario y a ver al hospital a un conocido, según relataban sus familiares. El último punto donde se le vio fue paseando por las inmediaciones de la avenida de República Argentina.

El dispositivo de búsqueda se inició ese mismo 4 de agosto a última hora de la tarde, cuando su marido acudió a la Comisaría Provincial de Policía Nacional para comunicar que su mujer no había vuelto a casa y que no contestaba al teléfono móvil. Desde entonces la Policía Nacional ha realizado una intensa búsqueda por el interior de la ciudad, así como por las inmediaciones de la misma, desde el Monte el Viejo de Palencia hasta los parques y zonas deportivas de la ciudad, a la vez que se ha desarrollado una investigación para rastrear los últimos movimientos de la desaparecida y localizar a las últimas personas que habían hablado o contactado con ella.

Además de policías de la Comisaría de Palencia, han colaborado policías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en las especialidades de Medios Aéreos y grupos de Policía Judicial especializados en investigación de desaparecidos. Se han sumado asimismo a la búsqueda especialistas de Guías Caninos procedentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con base en Madrid, en la especialidad de búsqueda de personas, y además se ha facilitado por parte de la Unidad de Informática y Comunicación, también con sede en Madrid, de un escáner de localización de telefonía móvil. También han colaborado la Policía Local y el Parque de Bomberos de Palencia.

También se sumaron a la búsqueda especialistas de la Unidad de Actividades Subacuáticas llegados de Madrid. La búsqueda de Maria Cruz Marcos Cítores también se centró en zonas colindantes al río Carrión, donde hay maleza.

