La Guardia Civil en Palencia: 1.124 auxilios «de todo tipo» en lo que va de año

El teniente coronel Luis Manuel Lombardero destacó durante su intervención en la festividad de la Guardia Civil un dato, el de los 1.124 auxilios « ... de todo tipo» que la Guardia Civil ha prestado en la provincia en lo que va de año. «La institución, el 4 de octubre de 1929 fue definida como Benemérita de modo oficial. Hoy en día, decir Benemérita aún es lo mismo que decir Guardia Civil», subrayó el jefe de la Comandancia en Palencia, que aludió, por ejemplo, al «ímprobo esfuerzo» realizado por todo el instituto armado durante los incendios que tuvieron en vilo al norte de la provincia el pasado mes de agosto, con 4.000 horas de trabajo y 246 patrullas movilizadas.

«Lo importante que es dar cumplimiento a lo que el Duque de Ahumada, nuestro fundador, estableció en el artículo 6 de la Cartilla del Guardia Civil, en buen castellano del siglo XIX. Dice así: 'Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido y, que, a su presentación, el que se creía cercado de asesinos, se vea libre de ellos; el que tenía su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado; el que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea salvado'. Esto constituye el nivel de ambición de la Guardia Civil. Este objetivo que enunció el Duque de Ahumada el año siguiente a la fundación del Cuerpo, continúa siendo el nuestro, sin cambios, inalterable», añadió Luis Manuel Lombardero.

«Hago votos para que sigamos siendo para nuestros conciudadanos lo mismo que hemos sido hasta ahora, un pronóstico feliz para el afligido», enfatizó el jefe de la Comandancia.