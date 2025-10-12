El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fiesta del Pilar, este domingo en la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia. Diego Rico

La Guardia Civil en Palencia: 1.124 auxilios «de todo tipo» en lo que va de año

Los incendios tuvieron en vilo al norte de la provincia el pasado mes de agosto, con 4.000 horas de trabajo y 246 patrullas movilizadas

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:30

El teniente coronel Luis Manuel Lombardero destacó durante su intervención en la festividad de la Guardia Civil un dato, el de los 1.124 auxilios « ... de todo tipo» que la Guardia Civil ha prestado en la provincia en lo que va de año. «La institución, el 4 de octubre de 1929 fue definida como Benemérita de modo oficial. Hoy en día, decir Benemérita aún es lo mismo que decir Guardia Civil», subrayó el jefe de la Comandancia en Palencia, que aludió, por ejemplo, al «ímprobo esfuerzo» realizado por todo el instituto armado durante los incendios que tuvieron en vilo al norte de la provincia el pasado mes de agosto, con 4.000 horas de trabajo y 246 patrullas movilizadas.

