El jefe de la Comandancia, Luis Manuel Lombardero, a la derecha, preside la fiesta en Palencia. Diego Rico
Palencia

Los más de 600 guardias civiles de 33 puestos esclarecen el 54,9% de los delitos

El jefe de la Comandancia alude a otros buenos datos, como el incremento del 7,5% en el número de detenidos, «muy por encima del 2,3 en el ámbito nacional»

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:26

No ha querido abrumar a los presentes con cifras «que pudieran además hacer pensar en cierta autocomplacencia, de la que huimos permanentemente», pero el jefe ... de la Comandancia en Palencia, el teniente coronel Luis Manuel Lombardero, que este domingo –junto a otro debutante, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago– presidió por primera vez desde que asumió el cargo los actos de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, destacó el trabajo de los más de 600 efectivos del instituto armado en la provincia, que esclarecen el 54,9% de los delitos en su demarcación, muy por encima de la media en Castilla y León (48,3%) o en España (46,7%).

