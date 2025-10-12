Los más de 600 guardias civiles de 33 puestos esclarecen el 54,9% de los delitos

No ha querido abrumar a los presentes con cifras «que pudieran además hacer pensar en cierta autocomplacencia, de la que huimos permanentemente», pero el jefe ... de la Comandancia en Palencia, el teniente coronel Luis Manuel Lombardero, que este domingo –junto a otro debutante, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago– presidió por primera vez desde que asumió el cargo los actos de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, destacó el trabajo de los más de 600 efectivos del instituto armado en la provincia, que esclarecen el 54,9% de los delitos en su demarcación, muy por encima de la media en Castilla y León (48,3%) o en España (46,7%).

Durante su intervención en el patio de armas, Luis Manuel Lombardero aludió también a otros buenos datos, como el incremento del 7,5% en el número de detenidos, «en línea con el 10,5 de la comunidad, pero muy por encima del 2,3 en el ámbito nacional», o la disminución en un 3,1% de los delitos contra el patrimonio en la provincia, mientras que en Castilla y León se han incrementado el 4,5% y en España, el 1,7%.

«Todos los españoles saben que haremos lo imposible para seguir siendo, siempre, la garantía de sus derechos y libertades, así como de su tranquilidad. Esta certeza, es la explicación a esa rareza en nuestro sistema institucional de una organización pública que pervive ininterrumpidamente 181 años al servicio de España y los españoles, así como de cuántos otros forman parte de nuestra sociedad», añadió el jefe de la Comandancia, que incidió en cómo, desde que en 1844 se asignaron a Palencia dos compañías de infantería y un escuadrón de caballería del cuerpo, hasta hoy, nada de cuanto ha ocurrido en la provincia «ha sido ajeno a la Guardia Civil».

Luis Manuel Lombardero remarcó en su discurso que no fue hasta el año 1913, «cuando contábamos ya 80 años de historia», cuando comenzó a celebrarse cada 12 de octubre la festividad de la Virgen del Pilar como patrona del Cuerpo de la Guardia Civil. «Desde entonces, independientemente de las creencias individuales de cada cual, este día constituye un momento de fraternidad y celebración para nosotros, para los guardias civiles. Pero estoy convencido que también se regocijan nuestros conciudadanos, ya que son conscientes de que nuestra presencia garantiza el respeto a sus derechos y libertades y protege la seguridad ciudadana, todo ello necesario para la vida en sociedad», añadió el teniente coronel, que destacó la «magnífica colaboración» con el Ayuntamiento de Palencia, con la Delegación Territorial de la Junta y con la Diputación Provincial, así como con la Policía Nacional, y la Subdelegación de Defensa.

Mención especial hizo para el nuevo subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, de quien dijo «no podemos olvidar que el primer día en que asumió sus funciones ya participó en un operativo nocturno de la Guardia Civil en el Espigüete». Con esa ejecutoria inicial, sobran las palabras», agregó Luis Manuel Lombardero, y el subdelegado del Gobierno, en su turno de palabra, le devolvió el cumplido.

«El 19 de agosto, con varios incendios activos en la provincia, asumí el cargo y acudí de inmediato al CECOPI, donde conocí al teniente coronel y al comandante de Operaciones. Tras la reunión de coordinación, nos desplazamos juntos a las zonas más afectadas de Guardo y, ya entrada la noche, tuvimos que regresar a Velilla por la evacuación de Cardaño de Arriba y para supervisar el dispositivo de vigilancia en San Pedro de Cansoles.

Al regresar de nuevo hacia Palencia y cruzar la entrada de esta Comandancia, no pude más que trasladarles a ambos lo que hoy pienso aún con más fuerza: que había sido un inmenso honor y un verdadero privilegio compartir mi primer día de servicio con profesionales de la talla de la Guardia Civil», señaló Eduardo Santiago, que añadió que ese compromiso que pudo ver desde el primer día «no es la excepción, sino la norma». «Un compromiso que encarna, día tras día, la misión que la Constitución Española recoge en su artículo 104: proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

«Ese mandato constitucional se traduce en Palencia en una presencia constante y extendida. La Guardia Civil cubre más del 90% del territorio provincial. Desde la Montaña Palentina hasta las llanuras de Tierra de Campos, los páramos del Cerrato o la Vega del Carrión. Desde las vías de comunicación más importantes hasta los caminos rurales más remotos. Vuestra labor abarca un abanico inmenso: tráfico, violencia de género y protección de menores, vigilancia del medio ambiente, narcotráfico, ciberdelincuencia, intervención de armas, maltrato animal, delitos económicos y un largo etcétera. Tareas que realizáis con rigor, con formación, con una capacidad de adaptación admirable. Habéis estado en incendios, accidentes, rescates, controles, fiestas patronales y otros operativos especiales. Habéis acompañado a familias, a víctimas, a colectivos vulnerables. Habéis trabajado en silencio, con constancia, sin esperar más recompensa que el deber cumplido», recalcó Eduardo Santiago, que incidió además en que todos esos cometidos los realizan los guardias civiles «con una virtud que os define: la cercanía».

«Porque no basta con estar: hay que saber estar. Hay que saber escuchar, acompañar, explicar. Y eso lo hacéis cada día en todos nuestros pueblos. Quienes venimos de la gestión en la administración local sabemos bien lo que significa tener un cuartel cerca. Lo que representa para un alcalde saber que puede contar con la Guardia Civil. Y para cualquier familia del medio rural, ver un cuartel cerca es tener claro que no están solas, que siempre habrá alguien ahí, día y noche», concluyó el subdelegado del Gobierno en Palencia.