Gonzalo Cantero y Sara García triunfan en la carrera de la avenida de Madrid

Adrián García González Palencia Domingo, 29 de junio 2025, 18:02

El barrio Avenida de Madrid ha vuelto este domingo a latir al ritmo de las zapatillas con la celebración de la 28ª edición de su emblemática Carrera Popular, una cita ya imprescindible dentro del programa de fiestas de San Pedro y que ha vuelto a demostrar el músculo social y deportivo de la capital palentina.

La mañana contó con un emotivo homenaje al árbitro recientemente fallecido David García de la Loma. Un recuerdo especial en la zona del podio y una lectura sobre la gran importancia de su figura en Palencia, además, en una prueba que David había corrido en repetidas ocasiones. Su hermano, Sergio, acompañado por sus padres, expresó palabras de agradecimiento antes de dar el pistoletazo de salida.

Con el sol golpeando con fuerza desde primera hora y el termómetro por encima de lo esperado, la dureza del recorrido se multiplicó. A las 12:00 horas comenzó la prueba absoluta, con 220 participantes y un recorrido de 5 kilómetros. Desde el inicio, Pablo Gallardo encabezó la primera vuelta con un grupo perseguidor muy atento. Sin embargo, Gonzalo Cantero Herrero, supo gestionar mejor el desgaste y terminó llevándose la victoria con un tiempo de 16:57. A escasos cuatro segundos entró Cristian García Pérez (17:01), mientras que Andrés Acebo Moreno completó el podio con 17:17.

«Ha sido una carrera donde Pablo Gallardo ha salido tirando fuerte al inicio. Prefería salir más lento, pero sin dejarle mucho margen. Hemos conseguido pillarle y al final, he tenido un poco más que mi compañero para conseguir la victoria. Hace quince años corrí por primera vez esta carrera y hace trece la gané. Desde entonces, la he ganado los seis o siete que he podido venir. Sabemos que es una carrera donde siempre hace calor y hay que saber jugar las cartas en esas condiciones», señalaba Gonzalo Cantero, carrionés del Reinosa Running.

En categoría femenina, Sara García Domingo impuso un dominio absoluto desde el arranque, abriendo una brecha importante que mantuvo hasta la meta para firmar un sólido triunfo en 18:21. Alicia Diago Ortega (18:55) y Elisa Hernández Asensio (19:08) la acompañaron en los puestos de honor, en una carrera ya tradicional en Palencia sin grandes sorpresas en cabeza.

«El calor no ha acompañado y la prueba de chicos ha ido bastante despacio, que es una de las cosas por las que me guío. En chicas tengo que marcar un ritmo desde el principio porque si no, las llevo pegadas. He participado tres veces, la primera en mis inicios contra Elisa, Alicia y Emma. El segundo año gané y en esta tercera participación he podido repetir. Ahora voy entrenando cada vez más y vas estando más rodada, para mí Elisa ha sido un referente desde siempre», afirmaba Sara García, palentina del CA Albacete-Diputación.

La jornada arrancó una hora antes con las carreras infantiles, que congregaron a 83 jóvenes corredores y sirvieron para caldear el ambiente festivo que se respiró en toda la avenida de Madrid. El evento, de inscripción gratuita, se reafirmó un año más como un punto de encuentro vecinal y familiar, donde lo competitivo se mezcla con el puro disfrute y el homenaje a los lazos comunitarios.

Pese al intenso calor, los participantes y los numerosos vecinos que salieron a animar convirtieron la mañana en una auténtica celebración del deporte popular. Una fiesta que vuelve a demostrar que la Carrera Popular de la avenida de Madrid es mucho más que una cita deportiva, es un homenaje vivo al espíritu colectivo y a las tradiciones que unen al barrio palentino.

