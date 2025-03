El fútbol llora la pérdida del árbitro palentino García de la Loma

Palencia ha amanecido de luto tras conocerse el fallecimiento de David García de la Loma, una figura muy querida en el ámbito deportivo local. La ... pérdida del joven supuso una gran conmoción, y de la noticia surgieron una oleada de condolencias, principalmente de figuras destacadas del fútbol. La oleada de reacciones ha estado comandada por la Real Federación Española de Fútbol, que realzó la figura del árbitro palentino, a la vez que anunció que todos los árbitros nacionales lucirán esta semana brazaletes negros como homenaje. «La @rfef quiere mostrar su más sentido pésame a los familiares y amigos de David García de la Loma, árbitro de Segunda Federación fallecido tras una larga enfermedad. David ha sido un ejemplo de lucha, constancia y amor por el arbitraje. Sus compañeros, en todas las categorías de nuestro fútbol, portarán esta semana brazaletes negros como homenaje a su figura. Descanse en paz», reza el comunicado oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

La delegación territorial en Castilla y León ha emitido otro emotivo comunicado agradeciendo a David su apuesta por Palencia para crecer en lo profesional. «No hay palabras para despedir a David. Sólo agradecimiento porque él eligiera el colectivo arbitral @FCyLF para crecer como persona y como colegiado en Palencia. Su sonrisa, su luz y su fortaleza nos acompañarán siempre. Descansa en Paz, querido David».

El fútbol español y palentino, han estado unidos en este homenaje. Numerosos clubes han lamentado esta enorme pérdida, destacando tanto su trayectoria deportiva como su calidad humana. Equipos como el Recreativo de Huelva, RCD Espanyol, Guijuelo, Málaga CF o Real Avilés han emitido comunicados en sus redes sociales expresando sus condolencias. A ellos se sumaron numerosos clubes palentinos, entre ellos el Palencia Cristo, Becerril, Palencia Club de Fútbol Femenino, Palencia CF o el Villamuriel, han mostrado su pesar de la misma manera.

El mundo del arbitraje también ha reaccionado con mensajes de despedida. El célebre exárbitro asistente Rafa Guerrero escribió en sus redes. «David García de la Loma nos ha dejado. D.E.P, compañero». Por su parte, el periodista y una de las voces más reconocibles en los medios del estamento arbitral, Isaac Fouto, le dedicó un emotivo mensaje. «Nos ha dejado David García de la Loma (31 años). En 2020 ascendió a 2RFEF y días más tarde le diagnosticaron un sarcoma en el brazo al que no le ha podido sacar tarjeta roja. Ejemplo de valentía y superación. DEP. Abrazo fuerte para toda la familia».

Un sarcoma sinovial fue el culpable de que este joven no pudiera debutar después de haber logrado el ascenso a Segunda RFEF en la temporada 2020/2021. Pero, tras un largo proceso, el colegiado palentino logró superar el cáncer y pudo volver a arbitrar en septiembre de 2022. Fue un 10 de septiembre en un partido entre el Atlético de Madrid B y el CD Don Benito en el Cerro del Espino.

Su historia caló tan hondo en la sociedad que, además de en ese encuentro, en el que le entregaron una camiseta conmemorativa y se llevó una calurosa ovación de los asistentes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se hizo eco de su tesón y valentía para enfrentarse al cáncer. «Tras un largo proceso de miedo, incertidumbre y sesiones de quimio, sacó tarjeta roja al cáncer y logró su objetivo de debutar en la categoría por la que tanto había peleado», destacaba entonces el máximo organismo del fútbol español.

El dolor por su pérdida también ha traspasado el mundo del fútbol. El atleta astudillano Óscar Husillos fue uno de los primeros en reaccionar, compartiendo la publicación de la RFEF con un sentido «D.E.P. Amigo». La colegiada palentina Elena Peláez también quiso despedirse de su compañero con una emotiva imagen junto a él y el mensaje. «Siempre en nuestro corazón, amigo».

David García de la Loma deja una huella imborrable en el deporte palentino y en el arbitraje español, donde su fortaleza y pasión por el fútbol serán siempre recordadas.

En septiembre de 2022, cuando David García de la Loma volvió para dirigir al Atlético de Madrid B con el San Benito tras el sarcoma que se le detectó en febrero de 2021, recalcaba en una entrevista en este periódico que el apoyo de todo su círculo de personas había sido vital para que pudiera recuperarse de tan tremendo golpe. «Rodearte de la gente que te quiere es muy importante, porque no te ves solo. Muchas veces piensas que estás desamparado y no es así. Con el fútbol he tenido la oportunidad de que el equipo médico estuvo pendiente de todo, no tenía que pensar. Hacía mis entrenamientos y me centraba en recuperarme poco a poco». Uno de esos apoyos fue el de su hermano Sergio, también árbitro y además médico.

Familiares, amigos y seres queridos darán su último adiós a David García de la Loma hoy jueves, a las 12:00 horas, en la iglesia de El Salvador de Palencia. La capilla ardiente quedó instalada ayer en Nuevos Velatorios de Palencia.