El Gobierno incluye a la Montaña Palentina entre las comarcas afectadas por incendios este verano El Consejo de Ministros amplía en el listado los episodios de julio en Palencia y de agosto en Resoba, San Pedro de Cansoles, Canalejas-Almanza y Cardaño de Arriba

Martes, 21 de octubre 2025, 20:58

El Consejo de Ministros de España ha ampliado a 279 las comarcas declaradas zonas afectadas por emergencias de protección civil este verano. En Palencia, la ampliación incluye los incendios de Resoba (Cervera de Pisuerga), San Pedro de Cansoles, Cardaño de Arriba y otros focos en la Montaña Palentina, que ahora ya pueden acogerse a las ayudas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

La medida responde a que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias detectó que algunas emergencias no fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) por autoridades autonómicas, dejando fuera de las ayudas estatales a varios municipios. Es el caso de la Montaña Palentina, que no entró en el primer listado al no ser transmitido por la Junta de Castilla y León al CENEM y que el Gobierno aprobó el pasado 26 de agosto en Consejo de Ministros.

En ese listado, se declararon zonas afectadas por emergencia de protección civil los territorios de 16 comunidades autónomas en los que se registró algún episodio de estas características.

A raíz de la excepcional magnitud y complejidad de los incendios y otras emergencias registrados este verano, y para garantizar la plena cobertura de todos los municipios que resultaron afectados, la Dirección General de Protección Civil ha actualizado el listado de los episodios y sucesos que cumplen los requisitos previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

En ese listado figuran los episodios de incendios forestales en Palencia (20 de julio), Canalejas-Almanza (16 de agosto), de Resoba (16 de agosto), San Pedro de Cansoles (16 de agosto) y Cardaño de Arriba (16 de agosto).

La denominación de los sucesos recogidos en el listado remite a los municipios donde comenzó la emergencia, sin perjuicio de que hayan afectado a otro u otros municipios que podrán reclamar las ayudas previstas en la ley si acreditan el perjuicio sufrido. Por tanto, esta relación de municipios no limita el ámbito territorial de aplicación de las medidas, que llegarán a todos los municipios que acrediten haber sido afectados por dichos sucesos.