«Gestionar comunidades sin estar acreditado es un riesgo para los vecinos»

En paralelo al debate energético, otros temas ganan peso en la agenda de los administradores de fincas. Uno de ellos es el auge de los ... pisos turísticos. A diferencia de otras grandes ciudades donde el fenómeno genera un conflicto constante, en Palencia todavía no se ha convertido en un problema. «Aquí no hay saturación turística. De hecho, estamos deseando que venga más gente a conocer nuestra ciudad», apunta Antonio Landa.

La nueva normativa permite a las comunidades de vecinos autorizar o vetar la implantación de pisos turísticos mediante una mayoría de tres quintos. Una herramienta que, de momento, no se está utilizando con frecuencia en Palencia. «Los pocos vecinos que muestran preocupación lo hacen por lo que ven en los medios, no porque lo estén viviendo. Aún no es un problema aquí», asegura. No obstante, el colegio recuerda que los estatutos internos de las comunidades pueden limitar esta vía de negocio. «Eso no quiere decir que la gente no venga. Se trata de fomentar los cauces ordinarios y evitar que se genere un modelo turístico descontrolado», aclara.

Este 2025, el Colegio de Administradores de Fincas de Palencia celebra su 25º aniversario. Un cuarto de siglo que ha servido para profesionalizar el sector y consolidar la figura del administrador como pieza clave en la gestión de los inmuebles. «Hace años éramos pocos colegiados y el trabajo era más rudimentario. Hoy la tecnología ha cambiado todo y las leyes nos exigen más preparación», resume Antonio Landa. La lucha contra el intrusismo profesional sigue siendo uno de los retos principales. Aunque la colegiación ha aumentado, aún hay personas que gestionan comunidades sin estar debidamente acreditadas. «Es un riesgo para los vecinos. Queremos que todos los administradores estén formados, al día en normativa y con responsabilidad jurídica», explica.

Como parte de esa evolución, el colegio ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con RB Soluciones, una empresa especializada en protección de datos, certificación digital y coordinación de actividades empresariales. «Es un acuerdo muy útil para dotar a los administradores de herramientas eficaces. La idea es facilitar la adaptación a estas nuevas obligaciones y garantizar una gestión moderna», concluye Antonio Landa. Las primeras charlas informativas dirigidas a colegiados y ciudadanos tendrán lugar el próximo 22 de mayo.