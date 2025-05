Solo una veintena de edificios han sido rehabilitados energéticamente este año

La cuenta atrás para lograr edificios sostenibles también ha comenzado en Palencia, pero el reloj avanza demasiado lento. En lo que va de año, apenas ... una veintena de edificios han sido rehabilitados energéticamente en la provincia, según estimaciones del Colegio de Administradores de Fincas de Palencia, que califica el ritmo actual como «mínimo» y muy alejado de lo que exigen las agendas climáticas europeas. El último informe del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas arroja varias conclusiones y datos muy relevantes al respecto. En España se rehabilitan al año entre un 0,11% y un 0,15%, y en 2023 solo se han rehabilitado 30.000 viviendas. Una cantidad ínfima de cara a cumplir con las exigencias europeas y los diferentes retos marcados por la agenda 2030.

«La cantidad es insignificante. Estamos progresando muy despacio y no vamos a tener tiempo de cumplir los compromisos adquiridos si no se toman medidas urgentes», afirma Antonio Landa, presidente del colegio, quien lamenta que ni siquiera con los fondos europeos se haya conseguido incentivar suficientemente este tipo de actuaciones.

Palencia, con un parque de viviendas envejecido y poco eficiente, necesita una transformación profunda para adaptarse a los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones. Sin embargo, esa transformación apenas ha comenzado. «En teoría, el programa de ayudas era muy amplio, pero la acogida ha sido escasa. No sabemos qué ha fallado, pero el resultado no ha sido el esperado», insiste.

Gran parte de los edificios residenciales de la ciudad supera los 50 años de antigüedad, lo que implica deficiencias en aislamiento, pérdidas de calor y sistemas de calefacción obsoletos, basados en gas, gasoil o incluso carbón. «La edad del parque inmobiliario de Palencia es muy alta y eso obliga a acelerar la remodelación. Pero los ritmos actuales no responden a esa necesidad», advierte el presidente de los administradores de fincas.

Las rehabilitaciones en general, tanto en Palencia como a nivel nacional, suelen centrarse más en la accesibilidad, como la instalación de ascensores o la eliminación de barreras arquitectónicas, que en intervenciones orientadas a la eficiencia energética, como el aislamiento térmico o la renovación de calderas y fachadas. «Son necesarias ambas cosas, pero las que permiten avanzar hacia la neutralidad de emisiones son las mejoras energéticas. Y esas siguen siendo muy escasas», recalca.

El Colegio de Administradores de Fincas de Palencia se suma a la batería de 33 propuestas que el Consejo General ha trasladado a las administraciones públicas para intentar revertir esta situación. Entre ellas, se encuentra la recuperación de mecanismos fiscales que en el pasado facilitaron la planificación de obras por parte de las comunidades. «Antes existían instrumentos como las cuentas ahorro-vivienda que ayudaban a prever este tipo de actuaciones. Son fórmulas que deberían recuperarse para agilizar el proceso», sugiere Antonio Landa.

Desde el colectivo insisten en que sin ayudas ágiles y profesionales bien formados será difícil cumplir con los objetivos europeos. Además, apuntan que no se trata solo de una cuestión ambiental, sino también económica. Una rehabilitación energética adecuada puede reducir el consumo energético de un edificio hasta un 50% y revalorizar su precio hasta un 20%, según los últimos datos nacionales.

«Los edificios tienen que dejar de emitir. Pero con el ritmo actual, en Palencia necesitaríamos décadas para lograr una transformación efectiva del parque edificatorio», apunta el presidente del colegio, que también insiste en la necesidad de campañas de concienciación y en la puesta en marcha de las medidas correspondientes para conseguir acelerar este proceso.

A la hora de acometer obras en las comunidades de propietarios, la posible morosidad de algunos vecinos es uno de los posibles factores que puede condicionar este tipo de actuaciones. Cuando se plantea una obra de envergadura, las comunidades deben prever qué vecinos podrían incumplir los pagos y activar los mecanismos legales cuanto antes. «Ahora los procedimientos judiciales son más ágiles. Antes podías tardar seis meses en tener una respuesta. Hoy, una vez presentada la demanda, los morosos tienen diez días para oponerse. Es un avance, pero es fundamental que los administradores actúen con rapidez y contundencia para evitar el efecto contagio», explica.

A la hora de tomar decisiones importantes –como afrontar una obra de rehabilitación o invertir en mejoras–, muchas comunidades palentinas se enfrentan a la pasividad de los vecinos. No obstante, el colegio no considera que eso sea un obstáculo grave en la actualidad. «La ley permite adoptar acuerdos con quienes asisten a las juntas. Mientras esa pasividad no se traduzca en morosidad, no es un problema», matiza Antonio Landa.

Otro de los objetivos claros del colegio es conseguir mayor seriedad y participación dentro de las reuniones de propietarios. Una de las propuestas que se está trabajando a nivel nacional, y que también se impulsa desde Palencia, es la posibilidad de que las empresas concedan permisos retribuidos para que los vecinos puedan acudir a las reuniones de comunidad. «Normalmente se celebran al final del día y coinciden con el horario laboral. Si conseguimos que se permita asistir legalmente, mejoraremos la participación», defiende el presidente del colegio palentino.