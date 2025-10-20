La gastronómica da la mano a la riqueza cultural del Camino de Santiago

El Norte Palencia Lunes, 20 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

«No son sólo etapas, aunque todo el mundo o todos los peregrinos viven a diario con la ilusión de llegar a Santiago de Compostela y el camino no sólo es una experiencia vital aislada, sino que es compartida sin duda con la gastronomía y los alimentos del recorrido. Por eso la provincia de Palencia ha impulsado este encuentro para dar a conocer los alimentos de Palencia, para dar a conocer la riqueza gastronómica del Camino de Santiago y también para hablar de la calidad, de la calidad vinculada al producto, a los productores, hablar de la calidad de los cocineros y de los establecimientos del Camino de Santiago. Hoy lo hacemos con todos ellos, con seis cocineros que suman cuatro estrellas Michelin y ocho soles Repsol, que derrochan talento, innovación y conocimiento, por lo tanto el éxito gastronómico de la experiencia en el Camino está asegurado», ha dicho la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, para presentar una bonita iniciativa en la que han participado este lunes en Carrión de los Condes Miguel Cobo, del restaurante Cobo Estratos (Burgos); Juanjo Losada, Restaurante Pablo (León); y Lucía Freitas, del restaurante A Tafona (Santiago de Compostela); además de los tres cocineros de Palencia: Alvar Hinojal, de restaurante Alquimia (Valladolid), natural de Guardo; Andoni Sánchez, restaurante Villa de Frómista; y Yovana González, del Mesón El Cerrato de Tariego.

«Un Camino de Santiago es una forma, quizás algunos la llaman religiosa, otros la llaman vital, de poder desarrollar una experiencia y creo que Palencia ha apostado por dar a conocer a esos productores, esa gente que tiene cosas únicas, creo que el territorio hace de ello que sea único y creo que nosotros los cocineros tenemos una responsabilidad brutal de poder ponerlo en la mesa. Esta iniciativa es bonita, lo primero, por compartir, tener la suerte de poder estar con diferentes amigos y cocineros que hacía tiempo que no nos veíamos. Y unir el talento y traer a los chavales que van a ser el futuro de todo esto también es muy importante, poder expresar lo que hacemos en nuestros restaurantes, que se nos conozca y que sepan que el Camino de Santiago está nutrido no solamente de monumentos, de cultura, de ciencias, sino también de alta gastronomía y que somos un lugar de posadas y de restaurantes que esperamos a la gente», ha compartido Miguel Cobo.

Por su parte, Andoni Sánchez, del Villa de Frómista, ha recordado que en 25 años de trayectoria de su establecimiento ha trabajado mucho con los peregrinos, «y ahora que termina ya la temporada es un gusto poder hacer una promoción que implica hacer que la gente vuelva a venir al Camino, vuelva a conocer Palencia, que es un lugar precioso, las iglesias, el Canal de Castilla... todo es un conjunto espectacular para venir a visitarlo», ha afirmado durante la jornada de elaboración de las tapas.

Los cocineros han creado seis tapas exclusivas que luego se podrán encontrar en diferentes locales de hostelería del Camino de Santiago.

El proyecto se incluye en la actuación 12 'Promoción del Turismo Gastronómico' del Eje Programático 4 Competitividad del proyecto Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia. El Monasterio Real de San Zoilo ha sido el escenario del evento e-Tapas del Camino de Santiago, una iniciativa de la Diputación de Palencia, que se enmarca dentro de los fondos europeos Next Generation, con una inversión de 17.889,85 euros y que quiere vincular el Camino de Santiago con la riqueza gastronómica de la provincia a través de la marca Alimentos de Palencia.