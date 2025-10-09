Cocineros y jefes de restaurantes de once países conocen los productos que llevarán a sus mesas

Los aromas y sabores de la provincia conquistan desde primera hora de este jueves el Palacio Provincial. La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles ... Armisén, acompañada del diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, ha recibido a una delegación internacional de once chefs y profesionales de la restauración procedentes de Europa, Asia, América y África, que participan en una misión inversa gastronómica organizada junto al ICEX y vinculada a la feria internacional San Sebastián Gastronomika, que finalizó el miércoles y en la que Alimentos de Palencia ha estado presente con siete productores, acompañados de chefs de prestigio como Martín Berasategui.

Durante la recepción, Ángeles Armisén ha subrayado la importancia de dar a conocer la calidad de los productos locales fuera de las fronteras palentinas. «Seguimos apostando por nuestros productos en el exterior, por esa internacionalización. Qué mejor manera, después de participar en Gastronomika San Sebastián, que hacer una extensión con algunos de los participantes de esta importante feria internacional, dando a conocer cómo se elaboran nuestros productos y una degustación in situ», destacó.

La presidenta recordó que esta misión se enmarca en la estrategia de promoción de la marca de calidad Alimentos de Palencia, que busca abrir nuevos mercados y fortalecer la imagen de la provincia como referente gastronómico. «Tan importante como probar los alimentos es conocer su trazabilidad, la sostenibilidad de su producción y la autenticidad de sus propiedades. La mejor manera de que un chef hable bien de nuestros productos es que conozca de primera mano nuestras empresas», afirmó.

La delegación internacional, integrada por once chefs y responsables de restaurantes de Europa, Asia África y América procedentes Corea del Sur, Chile, Noruega, Islandia, Hungría, Polonia, Francia, Italia, Malta, Países Bajos y Marruecos. La delegación se encuentra en Palencia entre este jueves y viernes gracias a un convenio del ICEX con la feria San Sebastián Gastronomika, que ha permitido extender la presencia de las marcas locales en esta cita de referencia.

Durante dos días, los visitantes podrán conocer de cerca la actividad de cuatro empresas agroalimentarias emblemáticas de la provincia: Merpacífico, Cascajares, Selectos de Castilla y Morcillas de Villada.

Antes de esas visitas, los profesionales participaron en una cata de cuatro productos de Alimentos de Palencia, con la que pudieron apreciar la calidad y variedad de la despensa provincial. «Que no solo prueben nuestra calidad, sino que la descubran a través de los procesos de las propias empresas. La autenticidad de nuestros productos tiene mucho que ver con la de nuestros productores, que están implantados en el medio rural», añadió la presidenta de la Diputación.

La primera parada de la expedición ha sido en el Palacio Provincial donde han catado cuatro productos que han estado presentes en San Sebastián Gastronomika 2025 (Quesos Cerrato, Quesos Campos Góticos, Delicatessen Mavimar y Miel El Camino). Tras acabar la estancia en el Palacio Provincial, han iniciado un recorrido por cuatro empresas palentinas integrantes de Alimentos de Palencia y seleccionadas por su capacidad exportadora y su trayectoria internacional (este jueves en Selectos de Castilla y Morcillas de Villada, y el viernes en Cascajares y Merpacífico). Estas firmas han participado también en ferias internacionales como Sirha Lyon y en ediciones anteriores de Gastronomika.

Por parte del ICEX, su responsable en Castilla y León, Lidia Rodríguez, explicó que esta acción se enmarca dentro del programa 'Restaurants from Spain', que busca certificar restaurantes internacionales que ofrecen gastronomía española de calidad. «Pretendemos apoyar a estos restaurantes y garantizar que ofrecen productos de origen español siguiendo criterios objetivos. Hay más de 500 restaurantes certificados en 54 países», señaló.

Rodríguez destacó que, tras la feria de San Sebastián, «22 chefs y directores de restaurantes han sido invitados a conocer mejor los productos españoles, de los cuales se han quedado once de ellos en Palencia y otros ocho en Asturias».

Los participantes se mostraron sorprendidos por la riqueza gastronómica palentina. «Para nosotros es una enorme satisfacción estar aquí de la mano de ICEX. Palencia es una ciudad un poco desconocida gastronómicamente, pero nos está haciendo descubrir algo nuevo que aprovecharemos. Seguramente en nuestras cartas a partir de ahora habrá algo de Palencia», señaló Vicente Chorda, chef del restaurante Vicho's de Casablanca.

En la misma línea, Dagur Pétursson, fundador del restaurante La Barceloneta en Reikiavik (Islandia), valoró la iniciativa como «fantástica y muy necesaria». «Poder estar en la casa de los productores es algo único. Me gustaría incorporar algún producto palentino, especialmente la morcilla, que es un producto que siempre he buscado en Islandia y no he encontrado», afirmó.

La Diputación confía en que esta misión inversa sirva para fortalecer la proyección internacional de la marca Alimentos de Palencia y que los cocineros visitantes se conviertan en nuevos embajadores de la despensa provincial en sus países de origen.

La Diputación de Palencia, en coordinación con ICEX, asume la organización logística completa de la visita, incluyendo desplazamientos, alojamiento, manutención, acompañamiento, servicio de traducción y programación de agendas para que los profesionales internacionales conozcan de primera mano la diversidad y excelencia de la producción agroalimentaria de Palencia. Asimismo, se garantiza la atención en inglés y se elaborará una memoria técnica y económica que recoja el desarrollo y los resultados de la misión, así como la valoración de las empresas participantes.

La misión inversa vinculada a Gastronomika 2025 se enmarca en los programas 'Foods and Wines from Spain Academy' y 'Restaurants from Spain' y consolida la cooperación institucional que pretende situar a Palencia como referente de la gastronomía y la calidad agroalimentaria.