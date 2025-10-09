El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta de la Diputación conversa con los participantes en la iniciativa, esta mañana en la recepción en la sala de visitas del Palacio Provincial. Adolfo Fernández

Cocineros y jefes de restaurantes de once países conocen los productos que llevarán a sus mesas

Participan en una misión inversa organizada por la Diputación junto al ICEX y vinculada a la feria internacional San Sebastián Gastronomika

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:30

Los aromas y sabores de la provincia conquistan desde primera hora de este jueves el Palacio Provincial. La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles ... Armisén, acompañada del diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, ha recibido a una delegación internacional de once chefs y profesionales de la restauración procedentes de Europa, Asia, América y África, que participan en una misión inversa gastronómica organizada junto al ICEX y vinculada a la feria internacional San Sebastián Gastronomika, que finalizó el miércoles y en la que Alimentos de Palencia ha estado presente con siete productores, acompañados de chefs de prestigio como Martín Berasategui.

