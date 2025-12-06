El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Surtidor de una gasolinera en Palencia. Marta Moras

Las gasolineras encaran el puente de la Inmaculada como el último empujón del año

El sector destaca que estos días concentran más actividad que la propia Navidad y mantienen expectativas moderadas hacia 2026

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:39

Comenta

Las horas previas al puente han devuelto a las estaciones de servicio un pulso que, para muchos pequeños empresarios del sector, equivale al «último gran ... empujón» antes del cierre del ejercicio 2025. No es sólo el volumen, es la intensidad concentrada en unos días en los que los desplazamientos por motivos familiares y de ocio multiplican las visitas a estos establecimientos, las compras en tienda y la rotación de productos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  4. 4 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  5. 5

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  6. 6

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado
  7. 7

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las gasolineras encaran el puente de la Inmaculada como el último empujón del año

Las gasolineras encaran el puente de la Inmaculada como el último empujón del año