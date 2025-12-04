El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peridis dedica un libro al exalcalde de Palencia Heliodoro Gallego. Lucía Gil Maestro

José María Pérez 'Peridis' | Arquitecto y escritor

«He tenido la fortuna de poder restaurar mi infancia y ponerla al servicio de los demás»

Busca que los palentinos, «que son muy buena gente, disfruten y pasen un buen rato«, dice en la presentación de su último libro en el Ateneo

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:38

Comenta

José María Pérez, más conocido como 'Peridis', (Cabezón de Liébana, 1941), arquitecto, dibujante y uno de los divulgadores del patrimonio artístico más influyentes de España, ... regresaba este miércoles a Palencia para presentar en el Ateneo su último libro, 'El tesoro del convento caído' ambientado en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

