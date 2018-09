El fiscal pide diez meses de cárcel a dos acusados por robar en un cajero con un cepo en Palencia Cepo de billetes instalado en un cajero. / El Correo Colocaron una pletina en la ranura y lograron acumular hasta 280 euros, pero un cliente se percató del engaño y llamó a la Policía EL NORTE Palencia Viernes, 14 septiembre 2018, 07:48

La Fiscalía de Palencia solicita diez meses de prisión para el acusado de colocar un cepo en un cajero automático del BBVA en Palencia con el que, supuestamente, sustraía los billetes de los clientes del banco que trataban de retirar dinero.

El procedimiento utilizado para sustraer los billetes es el denominado 'cepo libanés', que consta de una pletina que atrapa los billetes cuando una persona va a sacar el dinero. Gracias a este artilugio, el día del robo se llegaron a acumular hasta 280 euros de tres personas distintas, pero cuando una cuarta persona afectada se acercó al cajero para retirar 450 euros, observó que su dinero no salía de la máquina y decidió llamar a la Policía, que se personó en el lugar de los hechos.

Dos son las personas acusadas, que se enfrentan a los diez meses de prisión que solicita la fiscalía. No obstante, las particularidades del proceso hacen que lo que se juzgue no sean tres faltas por cada uno de los hurtos realizados, sino solo un delito en grado de tentativa por los 450 euros que retiró el último cliente que se acercó al cajero, el que se percató del engaño y avisó a la Policía.

El juicio se debería haber celebrado ayer, pero se tuvo que suspender porque no estaban citados los testigos, razón por la que se tuvo que aplazar para el día 29 de noviembre a las 22:00 horas, un retraso que es todo un contratiempo para uno de los acusados, tal y como señaló la defensa. «Mi defendido se ha tirado una noche en Comisaría, ha tenido que venir otro día porque le tenían que notificar un papel y ha venido desde Cerdeña al juicio», incidió el abogado defensor, que confía en que esos diez meses que pide la Fiscalía no se corresponden con lo que se juzga. «El delito es de diez a dieciocho meses, pero no es compatible lo que pide porque es en grado de tentativa. Entendemos que la pena máxima debe ser de uno a tres meses», explicaba el abogado, que recalcó que su defendido no tenía antecedentes.