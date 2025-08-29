El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El novillero Iker de Virgilio, en un lance de la tarde.

Ver 24 fotos
El novillero Iker de Virgilio, en un lance de la tarde. Marta Moras

Pedro Caminero, Iker de Virgilio e Iker Rodríguez, triunfadores de la clase práctica de San Antolín

Los seis novilleros en el paseíllo de este viernes demostraron gran torería midiéndose a los astados de Yerbabuena

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:06

Las puertas del coso de Campos Góticos se abrían este viernes para acoger la primera cita taurina de las fiestas de San Antolín, la tradicional ... clase práctica con la que cada año inician el ciclo taurino los alumnos de la Escuela Taurina de Palencia, organizando una cita que ya se ha convertido en ineludible para la afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  2. 2 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  3. 3 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  4. 4

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  5. 5

    El coche accidentado en el Carrefour de Parquesol cayó desde diez metros
  6. 6 Un muerto y dos heridos en un accidente entre una moto y un turismo
  7. 7

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  8. 8

    Un brote de covid reactiva los aislamientos en la residencia de personas con discapacidad de Pajarillos
  9. 9 Zvmo: menús y copas en un lugar privilegiado
  10. 10

    Desmantelan la antigua fábrica de KTC a la espera de concretar su futuro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pedro Caminero, Iker de Virgilio e Iker Rodríguez, triunfadores de la clase práctica de San Antolín