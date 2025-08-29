Herederos para las grandes figuras del toreo

Como viene siendo tradición, la Escuela Taurina de Palencia será la encargada de inaugurar el ciclo taurino con motivo de las fiestas de San Antolín ... con una clase práctica este viernes 29 de agosto en el coso de Campos Góticos. A partir de las seis de la tarde, seis novilleros lidiarán los astados de la ganadería de Yerbabuena.

El cartel de esta primera tarde taurina en Palencia está formado David Cob, de la Escuela Taurina de Palencia; Iker Rodríguez, de la Escuela Taurina de Valencia; Pedro Caminero, de la Escuela Taurina de Salamanca; Martín Mendoza, de la Escuela Taurina de Camas; Eduardo Chibanga, de la Escuela Taurina de Moita, e Iker de Virgilio, de la Escuela Taurina de Castellón.

Todos ellos podrán demostrar frente a la afición de Palencia su oficio y todo lo aprendido a lo largo de este curso en sus respectivos centros, donde trabajan cada día con el objetivo de llegar a ser una figura del toreo. Un futuro por el que cada vez apuestan más jóvenes ya que las escuelas taurinas no dejan de crecer en número de alumnos.

El festejo, de entrada gratuita, espera congregar a cerca de 4.000 aficionados en los tendidos

Así lo constata Juan Cantora, torero de plata y director de la Escuela Taurina de Palencia, quien afirma que ya está recibiendo llamadas de nuevos interesados para incorporarse en las próximas semanas. «Ahora mismo contamos con 22 alumnos tanto en Palencia como en Santander, donde tenemos los dos centros de la escuela», sostiene.

Un número que previsiblemente pueda verse incrementado con la llegada de savia nueva para continuar el camino que están siguiendo los ya alumnos de la Escuela Taurina de Palencia, que desde el año 2020 no ha dejado de aumentar convirtiéndose en todo un ejemplo a seguir por otros centros ubicados tanto en la región como fuera de ella.

«El novillero Alejandro Chavarri está toreando varios festejos con mucho éxito, en Lumbreras el pasado fin de semana salió a hombros y está previsto que toree en Sepúlveda. Estamos teniendo bastantes novilladas y clases prácticas fuera de la provincia y están saliendo bastante bien. Estamos muy contentos», explica Cantora.

La temporada para los alumnos palentinos no puede ir mejor ya que el número de tardes ha sido alto y los novilleros han podido lucirse en sus respectivas apariciones. Es el caso de David Cob, sustituyendo a Eduardo Rodríguez, quien había sido inicialmente anunciado para este viernes.

De hecho, Cob toreará esta clase práctica después de debutar en su pueblo natal, Roa de Duero, hace unos días con el traje de luces cosechando un gran éxito ya que indultó a su segundo novillo, Dormilón, convirtiéndose así en un hecho histórico para la plaza de este municipio.

Cantora espera que los tendidos se llenen con las casi 4.000 personas que en cada cita arropan a los alumnos y a sus profesores, como así se constató también en la clase práctica que tuvo lugar con motivo de la Feria Chica el pasado 31 de mayo.

Además, el domingo 31 de agosto, a las 12:00 horas tendrá lugar en la Plaza de San Pablo un mini encierro y una clase de toreo de salón en la que participarán los alumnos de la Escuela Taurina de Palencia.

Todo ello estará animado por un vermú flamenco gracias a la colaboración de los bares La Cantina y La Tasquita, quienes participan en esta actividad, y en la que se espera la asistencia de pequeños y mayores para disfrutar de esta cita.