El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colas para la compra de entradas de la feria taurina de San Antolín. Manuel Brágimo

La feria taurina de San Antolín se refuerza con casi 3.000 abonados

El esperado regreso de Morante y el indulto de un toro de La Quinta en Bilbao espolean la venta de entradas sueltas

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:25

Rozando los 2.900. Así se ha quedado la venta de abonos para la próxima feria de San Antolín. «Un éxito total. Estamos muy satisfechos. ... Sabíamos que era una feria redonda, muy concentrada y muy bien rematada y el público lo ha agradecido». Así se expresaba el empresario Víctor Zabala de la Serna, que junto a Carlos Zúñiga dirigen en coso palentino. Estas ventas de los abonos suponen un crecimiento del 5% con respecto a los que se dispensaron el pasado año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  6. 6 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  7. 7

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  8. 8

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid
  9. 9

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble
  10. 10 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La feria taurina de San Antolín se refuerza con casi 3.000 abonados

La feria taurina de San Antolín se refuerza con casi 3.000 abonados