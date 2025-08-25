La feria taurina de San Antolín se refuerza con casi 3.000 abonados

Rozando los 2.900. Así se ha quedado la venta de abonos para la próxima feria de San Antolín. «Un éxito total. Estamos muy satisfechos. ... Sabíamos que era una feria redonda, muy concentrada y muy bien rematada y el público lo ha agradecido». Así se expresaba el empresario Víctor Zabala de la Serna, que junto a Carlos Zúñiga dirigen en coso palentino. Estas ventas de los abonos suponen un crecimiento del 5% con respecto a los que se dispensaron el pasado año.

El representante de la UTE Circuitos Taurinos y Pueblos del Toreo reconoce que la decisión de recortar uno de los festejos de la feria ha sido muy bien recibida por la afición, lo que se ha apreciado en el resultado de la taquilla. «Era un cambio necesario. Los números así nos lo indicaban y se ha visto ahora en el abono. Casi hemos llegado a los 2.900. Son muchísimos, estaremos en tel 'top ten' de todas las plazas de España y Francia», explica Zabala de la Serna, quien recalca también que tienen grandes esperanzas para la venta de las entradas sueltas, que se ha iniciado este lunes.

«Estamos viendo movimiento y creemos que el acontecimiento histórico que se ha vivido en Bilbao con el indulto de un toro de La Quinta va a notarse mucho. Ha tenido mucha repercusión por todo el mundo y aquí vamos a tener esa ganadería por primera vez», explica el empresario, quien reconoce también que todas las miradas están puestas también en la reaparición de Morante. «No estamos preocupados, porque quedan muchos días y tiene seis o siete corridas por delante. Pensábamos que reaparecería en estos últimos días y no ha podido ser, pero confiamos en que a Palencia puede llegar perfectamente recuperado», manifestó Zabala de la Serna.