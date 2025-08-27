El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cogida sufrida por Morante de la Puebla el pasado día 10 en Pontevedra. Mundotoro
Palencia

Morante de la Puebla no llega a San Antolín, sí estará Roca Rey

El diestro sevillano, que se ha probado en el campo, aún no se ha recuperado de la cornada sufrida en Pontevedra

César Mata

César Mata

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:32

Los nombres de Morante de la Puebla y Roca Rey son los dos pilares sobre los que se edificaba la condensada y potente feria taurina ... de San Antolín 2025. Y sobre ambos sobrevolaba la incertidumbre sobre su presencia en el ruedo palentino. Finalmente, el empresario Carlos Zúñiga, gerente de Circuitos Taurinos, la mercantil que junto con Pueblos del Toreo organizan el abono de San Antolín, ha confirmado a este periódico que Morante de la Puebla causa baja en la corrida del día 1, tras probarse en el campo y no encontrarse en condiciones suficientes para regresar a los ruedos tras la cornada que sufrió el 10 de agosto en la plaza de toros de Pontevedra. En cuanto al peruano Roca Rey, Zúñiga indica que «tenía para una semana y ya se cumple, así que va a estar en la feria de Palencia, no tenemos dudas».

