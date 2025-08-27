Expo Aire embellece la Huerta de Guadián con 200 obras de 44 artistas

El arte vuelve a ser protagonista un año más en la Huerta de Guadián, donde ya se puede disfrutar de la singular muestra de Expo ... Aire, que celebra su cuadragésima primera edición con la participación de 27 pintores, quince escultores, una ceramista y una grabadora.

En total, 200 pinturas y esculturas de 44 artistas ocupan este entorno natural, donde estas obras ya han podido ser contempladas por los palentinos que este miércoles se acercaban a la inauguración de esta exposición, que repite como una de las citas ineludibles durante el comienzo de las fiestas de San Antolín.

Paisajes naturales como el Canal de Castilla; playas y entornos vegetales, flores; objetos cotidianos; imágenes icónicas de ciudades como Madrid y su Cibeles; retratos; múltiples formas geométricas o diferentes esculturas en forma de bustos o animales son solo algunas de las muchas propuestas que se podrán disfrutar hasta este domingo, 31 de agosto.

Expo Aire nació en 1984, como recordaba el locutor Javier Sánchez, conductor del acto, antes de hacer alusión al primer homenajeado de la tarde, Carlos Mellado, responsable de la obra social de Caja Duero recientemente fallecido, que tuvo una colaboración muy estrecha con esta iniciativa.

Asimismo, se transmitió un mensaje de cariño a la familia del también fallecido Ramón Margareto, cineasta y polifacético artista que contribuyó de forma activa al desarrollo de Grupo Muriel y que el pasado año pudo participar en la conmemoración de las cuatro décadas de esta exposición.

Por último, se recordó a Guillermo Antón, marido de Helena Bianco, muy vinculado al Grupo Muriel. Antón murió el pasado mes de diciembre y el homenaje a su figura despertó el aplauso de los asistentes, que le recordaron con cariño tanto a él como a su mujer, que también asistió al acto de inauguración de la pasada edición.

Tras la intervención de Javier Sánchez, le tocó el turno al escritor y teólogo José María Moro, encargado de resumir la obra de los tres artistas homenajeados, quien puso de manifiesto su gran sensibilidad artística y vinculación con Palencia y las actividades culturales que se han desarrollado durante las últimas cuatro décadas tanto en la capital como en la provincia.

Por su parte, Alberto Rodríguez, presidente del Grupo Muriel y precursor de Expo Aire, aseguraba en esta cuadragésima primera edición lo mucho que merecía la pena todo el esfuerzo depositado en este proyecto con tal de poder reunir a tantos amigos y artistas en este enclave tan especial por el que han pasado personajes ilustres.

«Espero veros a todos el año que viene. Gracias por estar aquí y dedicarnos vuestro tiempo. Contad con Grupo Muriel para todo lo que necesitéis», concluía Alberto Rodríguez. El reconocimiento de este año recayó sobre Víctor Mayo, trabajador del Ayuntamiento y encargado de la parte técnica de la exposición, que se jubiló este mismo martes.

Expo Aire supone una forma de acercar la cultura a la gente y de que el arte pueda salir a la calle estando presente en cada rincón de Palencia «haciendo gala de que San Antolín son raíces y arraigo para la ciudad», destacó la alcaldesa, Miriam Andrés, durante su intervención durante la inauguración, que finalizó con el himno de Palencia.

Entre los 21 artistas palentinos que participan en esta edición de Expo Aire figuran los pintores Roberto Labrador 'Pizarro', Antonio de la Peña, Manuel Ruesga, Sergio Torre, Carmen Rivera, Damián Simal, Soraya Triana, José Antonio Cagigal, Eugenio Renedo, Rafael Alonso, José Luis Mesón 'Pepelu' y Mari Cruz Antolín. Y en escultura, Teo Calvo, Paulino Mena, Alfredo Martín, Gonzalo Trigueros, Jesús Román, Clemente Urueña y Raúl Abad, además de la ceramista Victoria Luengo París.