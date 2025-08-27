El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Expo Aire embellece la Huerta de Guadián con 200 obras de 44 artistas

La cuadragésima primera edición de la exposición, inaugurada este miércoles, podrá disfrutarse hasta el domingo

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:36

El arte vuelve a ser protagonista un año más en la Huerta de Guadián, donde ya se puede disfrutar de la singular muestra de Expo ... Aire, que celebra su cuadragésima primera edición con la participación de 27 pintores, quince escultores, una ceramista y una grabadora.

