Éxito de público y ventas en la Feria del Pan de Cobos de Cerrato

Séptima edición de la feria. Gran éxito de público y elevado número de ventas, lo que consolida la Feria del Pan del Cerrato y lle ... augura un buen futuro. En esta ocasión, cuatro profesionales del pan y la repostería acudieron a la cita: Panadería San Francisco, de Palencia; Eduardo Antolín, de la localidad burgalesa de Peral de Arlanza; Horno de Pablo, de Cobos de Cerrato y Carmelitas Descalzas, de Carrión de los Condes. Una cita reivindicativa en la que los artesanos del pan promocionaron sus productos, entre los que destaca la fabiola, cuya marca de garantía se aprobó en 2018, poniéndose en marcha durante 2022.

«Un año más, Cobos de Cerrato se ha volcado con la Feria del Pan. Todos los vecinos han colaborado engalanando sus casas y calles, haciendo que esta feria sea un atractivo para todos los que acuden a visitarnos. Este tipo de eventos son fundamentales para mostrar la calidad de nuestros productos artesanales y como reconocimiento a los pequeños fabricantes que trabajan día a día en la provincia», comentó Daniel Andújar Martínez, alcalde de Cobos de Cerrato.

Vecinos y visitantes, ataviados con pañuelos conmemorativos de la Semana Cultural y sombreros de paja de la feria, pudieron adquirir y degustar numerosos tipos de panes, desde la fabiola hasta la hogaza, pasando por la chapata, pan de centeno, torta de aceite, torta mediterránea, rústica, bollitos de leche, bollitos preñados, roscos, pan multicereal y otras muchas variedades junto a una amplia oferta de dulces y repostería.

En esta ocasión, también participaron otros productores agroalimentarios, que constituyeron un buen complemento a la Feria. Además, la Asociación de Mujeres de Cobos de Cerrato expuso sus trabajos y labores, cuyos donativos serán entregados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Palencia. Una iniciativa que tuvo gran acogida entre vecinos y visitantes, que pudieron adquirir bolsos, carteras, mantas, pañitos, bolsas para el pan, muñecos, recuerdos de Cobos de Cerrato, belenes y otros muchos productos elaborados con esmero para esta causa solidaria.

La feria contó con una curiosa exposición de Rafael Citores González, 'La fotografía en el siglo XX', que registró numerosas visitas durante la jornada. La muestra permanecerá abierta durante toda la semana. Como ya es tradicional, Rafael Citores comparte cada año una de sus numerosas colecciones, haciendo de perfecto anfitrión y compartiendo con el público sus aficiones. Es uno de los grandes coleccionistas de España, con muchas muestras de gran valor científico y cultural.

Cobos de Cerrato, en plena comarca agrícola y, por tanto, donde se producen los cereales para la elaboración de los distintos panes, pretende convertirse en un referente con este tipo de Feria del Pan. El propio Ayuntamiento cerrateño ha apostado por esta feria, incluyéndola como acto principal de su Semana Cultural. Las altas temperaturas no impidieron a los visitantes acercarse a Cobos de Cerrato para disfrutar de una esta singular muestra. Por este motivo, todo el pueblo se ha volcado con los preparativos de la feria, haciendo que la localidad luciera en todo su esplendor y demostrando su creatividad con la incorporación de nuevos elementos decorativos.

En esta edición, los vecinos han cuidado de manera especial los detalles, haciendo que Cobos de Cerrato pareciese un auténtico museo al aire libre en la mañana de ayer, con maquinaria antigua utilizada para la obtención del trigo y la harina, así como numerosos enseres y objetos de la vida cotidiana utilizados décadas atrás. También han caracterizado a distintos personajes vestidos de época, haciendo más realista la decoración. «Al igual que las pasadas ediciones, hemos trabajado con mucha ilusión para que la feria fuera un éxito, con decenas de voluntarios coordinando las diversas actividades. Estamos muy satisfechos con la respuesta y acogida. Para nosotros ha sido un día festivo», destacó el regidor de la localidad.

La feria sirvió como marco para que vecinos y visitantes conozcan un poco mejor el pan de Castilla, especialmente la fabiola, el producto estrella de los panaderos palentinos.

La jornada también contó con un 'showcooking' para todo el público y la animación musical del grupo 'ClasicosRocks', que dieron color a esta cita con el pan. Al finalizar la jornada, los productores se mostraron muy satisfechos con el elevado volumen de ventas y la gran acogida e interés del numeroso público que acudió durante la mañana a los puestos.

Apuesta por la fabiola

La feria también sirvió como reivindicación del papel histórico que ha desempeñado el pan en esta tierra cerrateña y palentina, así como una apuesta firme por la Fabiola, el estandarte de los panaderos palentinos. Además, esta feria puso de relieve el papel desempeñado por numerosos panaderos del mundo rural, que en ocasiones reparten el pan por los pueblos, muchos de ellos mermados en habitantes.