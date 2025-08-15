El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Éxito de público y ventas en la Feria del Pan de Cobos de Cerrato

Varios panaderos y otros productores agroalimentarios participaron en una cita para la que los vecinos se vistieron de época

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:26

Séptima edición de la feria. Gran éxito de público y elevado número de ventas, lo que consolida la Feria del Pan del Cerrato y lle ... augura un buen futuro. En esta ocasión, cuatro profesionales del pan y la repostería acudieron a la cita: Panadería San Francisco, de Palencia; Eduardo Antolín, de la localidad burgalesa de Peral de Arlanza; Horno de Pablo, de Cobos de Cerrato y Carmelitas Descalzas, de Carrión de los Condes. Una cita reivindicativa en la que los artesanos del pan promocionaron sus productos, entre los que destaca la fabiola, cuya marca de garantía se aprobó en 2018, poniéndose en marcha durante 2022.

