Estafa más de 12.000 euros figurando ser intermediario en plataformas comerciales

La Policía Nacional ha detenido a un hombre residente en la capital palentina como presunto autor una estafa haciéndose pasar por intermediario en plataformas comerciales.

Se presentaron en Madrid al menos ocho denuncias en las que las víctimas manifestaban que habían contactado con un hombre que se ofrecía como intermediario para empresas y plataformas comerciales como Booking, Amazon o Shein, ofreciendo mejores precios y ofertas a cambio de un porcentaje de comisión por el servicio o producto requerido.

Las víctimas contrataron con esta persona diferentes servicios, como la organización de viajes a destinos nacionales o internacionales (Ibiza, Benidorm, Mykonos, Nueva York...) o la entrega de dispositivos móviles marca Iphone, todo ello ofreciendo siempre como base del engaño y reclamo un precio inferior al de mercado.

Finalmente, los denunciantes realizaron transferencias y Bizum a la cuenta bancaria y el teléfono facilitados por este falso intermediario, superando el valor de lo estafado los 12.000 euros. Con el paso de las semanas, se percataron de que habían sido víctimas de una estafa al no recibir la contraprestación, y al tratar de contactar con el intermediario, bien no recibían contestación o bien excusas y evasivas para finalmente no devolver el dinero defraudado.

La investigación policial permitió la identificación del autor de los hechos, un hombre de unos 35 años residente en Palencia y sin antecedentes policiales previos que fue detenido. Tras prestar declaración, quedó en libertad.