Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil. Marta Moras

Palencia

Encuentran en perfecto estado a las dos jóvenes desaparecidas en el Cerrato

La Guardia Civil ha localizado a las dos chicas sobre las 13:00 horas en las inmediaciones de Hornillos

Palencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:37

Las dos jóvenes desaparecidas la noche del sábado en Hornillos de Cerrato fueron encontradas en las inmediaciones de la localidad palentina sobre las 13 horas, después de que volviesen voluntariamente. El dispositivo de búsqueda, coordinado por la Guardia Civil de Palencia, para encontrar a las dos chicas, ambas de unos 15 años de edad, comenzó el mismo día de su desaparición y fue desplegado durante toda la noche y también durante la mañana de este domingo, cuando finalmente fueron encontradas en perfecto estado.

A los efectivos de la Guardia Civil que peinaban la zona a pie, se unió este domingo por la mañana un helicóptero para ampliar la búsqueda. Y también se contó con la colaboración de protección civil de Baltanás, que se sumó a este dispositivo.

La denuncia de su desaparición se llevó a cabo por familiares de ambas jóvenes el mismo sábado por la noche, al no regresar estas a casa, por lo que la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia movilizó a numerosos efectivos de la zona sur de la provincia.

Finalmente, ambas jóvenes fueron localizadas hacia las 13:00 horas de este domingo en las inmediaciones de Hornillos de Cerrato y trasladadas con sus familiares en perfecto estado de salud.

