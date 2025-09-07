Encuentran en la CL-613 al hombre de 67 años que desapareció el sábado en Perales
La Guardia Civil ha dado con el hombre entre las localidades de Grijota y Villaumbrales, con quemaduras por el sol pero en buen estado de salud
Palencia
Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:36
La Guardia Civil le buscaba desde que el sábado desapareciera de la residencia de Perales en la que vive y el dispositivo desplegado ha dado este domingo su fruto, con el hallazgo sobre las 19:20 horas de José Díez Treceño, de 67 años y natural de Saldaña, en la CL-613, entre las localidades de Grijota y Villaumbrales, con quemaduras por el sol pero en buen estado de salud, si bien fue sometido a un examen médico.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado continúan con dos casos recientes de desapariciones en Palencia. María Cruz Marcos Citores, de 67 años, fue vista por última vez el 4 de agosto en la capital y su rastro se perdió tras salir a dar un paseo. Desde entonces se han desplegado numerosos medios técnicos y humanos sin resultado.
También continúa activa la búsqueda de George D. R., de 46 años, desaparecido el 26 de agosto en Venta de Baños.
