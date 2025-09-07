El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Díez Treceño, en una imagen difundida por redes sociales por el Ayuntamiento de Saldaña.
Palencia

Buscan a un vecino de Saldaña desaparecido en Perales

La desaparición de José Díez Treceño, de 67 años, se suma a las de María Cruz Marcos Citores y George D. R. en Palencia y Venta de Baños, respectivamente, en el mes de agosto

El Norte

El Norte

Palencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:50

La Guardia Civil busca a José Díez Treceño, de 67 años y vecino de Saldaña, desaparecido este sábado en la localidad de Perales, donde vive en una residencia. La Guardia Civil ha activado el protocolo de búsqueda para el que se solicita la colaboración ciudadana. La alerta sobre su desaparición se hizo también a través de la red social Facebook del Ayuntamiento de Saldaña.

Este caso se suma a otras desapariciones recientes en Palencia. María Cruz Marcos Citores, de 67 años, fue vista por última vez el pasado 4 de agosto en la capital palentina, y su rastro se perdió tras salir a dar un paseo. Desde entonces se han desplegado numerosos medios técnicos y humanos sin resultados hasta la fecha.

Noticias relacionadas

Buscan a un hombre desaparecido en Venta de Baños

Buscan a un hombre desaparecido en Venta de Baños

Buscan a una mujer de 67 años desaparecida desde la mañana del lunes

Buscan a una mujer de 67 años desaparecida desde la mañana del lunes

También continúa activa la búsqueda de George D. R., de 46 años, desaparecido el 26 de agosto en Venta de Baños. En todos los casos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las asociaciones de ayuda piden la máxima colaboración ciudadana para lograr localizarlos cuanto antes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  3. 3 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  6. 6

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  8. 8

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  9. 9

    Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey
  10. 10 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Buscan a un vecino de Saldaña desaparecido en Perales

Buscan a un vecino de Saldaña desaparecido en Perales