Buscan a un vecino de Saldaña desaparecido en Perales

La Guardia Civil busca a José Díez Treceño, de 67 años y vecino de Saldaña, desaparecido este sábado en la localidad de Perales, donde vive en una residencia. La Guardia Civil ha activado el protocolo de búsqueda para el que se solicita la colaboración ciudadana. La alerta sobre su desaparición se hizo también a través de la red social Facebook del Ayuntamiento de Saldaña.

Este caso se suma a otras desapariciones recientes en Palencia. María Cruz Marcos Citores, de 67 años, fue vista por última vez el pasado 4 de agosto en la capital palentina, y su rastro se perdió tras salir a dar un paseo. Desde entonces se han desplegado numerosos medios técnicos y humanos sin resultados hasta la fecha.

También continúa activa la búsqueda de George D. R., de 46 años, desaparecido el 26 de agosto en Venta de Baños. En todos los casos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las asociaciones de ayuda piden la máxima colaboración ciudadana para lograr localizarlos cuanto antes.