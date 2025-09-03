Buscan a un hombre desaparecido en Venta de Baños George D. R. tiene 46 años y no se tienen noticias de él desde el pasdo 26 de agosto

El Norte Palencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:10

La organización SOS Desaparecidos ha comunicado la desaparición de un hombre en Venta de Baños.

Se trata de George D. R, de 46 años y 1,78 metros de estatura. Es de complexión delgada, con pelo castaño y ojos verdes.

No se han vuelto a tener noticias del desaparecido desde el 26 de agosto.

Cualquier información que pueda aportarse para su localización puede hacerse en el teléfono 868 286 726 o en el correo electrónico info@sosdesaparecidos. es.