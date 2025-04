Los empresarios estiman las pérdidas por el apagón en Palencia en más de 55 millones

«Valorar a solo dos días las pérdidas es muy difícil. Hay que hacer peritaciones, valoraciones, pero teniendo en cuenta de que a nivel de ... Castilla y León se habla de un 0,9% del Productor Interior Bruto, podemos decir que para Palencia esas pérdidas por el apagón pueden rondar entre los 50 y los 60 millones de euros», explicaba el presidente de la CEOE de Palencia, José Ignacio Carrasco, durante la inauguración del I Congreso de Comercio, que se desarrolla este miércoles en el Teatro Principal.

El dirigente de la patronal palentina indicó además que se trata de una valoración muy complicada, puesto que hay sectores en los que las pérdidas son insignificantes, mientras que en otros ámbitos, como grandes empresas en las que una parada le supone un fuerte impacto, ese nivel de pérdidas es muy significativo. «Por ejemplo, en Renault, no sacar ningún coche, hace que esa cantidad económica se dispare. Por eso, decimos que en Palencia puede rondar finalmente entre 55 y 60 millones de euros», recalcó.

Por su parte, el presidente de la Federación del Comercio de Palencia (Fecopa), Ángel Iglesias, también reconoció que es pronto para valorar las pérdidas ocasionadas por el apagón en el sector del comercio, aunque destacó el comportamiento ejemplar de la mayor parte de los establecimientos de carácter local durante las horas de la caída energética. «El comercio de proximidad pudo seguir trabajando cobrando en metálico. Por eso decimos que debe convivir lo analógico con lo digital y entre todos poder tirar». Iglesias indicó también que Fecopa mantendrá reuniones con los comercios afectados para evaluar el impacto, aunque insistió en que «no podemos valorar los daños porque es muy pronto», concluyó.

Mientras, el presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sainz, señaló que en todas las provincias se está ya trabajando en la evaluación de los daños ocasionados por el apagón, dado que la incidencia no fue igual en todos los territorios de la región. «Yo soy de Soria y allí la luz no regresó hasta las seis y media», recalcó. «En todas las provincias se está evaluando lo que se pudo perder, aunque de lo que hablamos fundamentalmente es de lucro cesante. Yo las seis horas que tuve la tienda a oscuras pues no pude vender, y además, en un día muy señalado para el comercio, con la proximidad del Día de la Madre. Son días de mucha venta, con lo que es un fastidio absoluto. Aunque lo peor es la incertidumbre, la sensación de país 'bananero', ¿quién va a confiar en nosotros si de repente se apaga la luz? Esto es muy duro, pero no solo a nivel de comercio, sino para toda la economía. Esperemos que no vuelva a ocurrir, que se determinen las causas y que no vuelva a suceder», indicó Adolfo Sainz.

Además, con respecto al reciente apagón la directora general de Comercio de la Junta, María Pettit, ha señalado que «la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha estado en contacto con asociaciones de comercio de todo tipo. Las grandes superficies contaron con generadores, pero el comercio de proximidad sufrió más. Es pronto para evaluar las repercusiones, pero el impacto en el consumidor ha sido notable». Asimismo, indicó que las ayudas que tiene habilitadas la Junta para la modernización del comercio se abren también a la adquisición de sistemas que puedan hacer frente a todo tipo de contingencias.