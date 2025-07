La empresa municipal de limpieza comenzará a recoger el cartón a mediados de agosto

José María Díaz Palencia Martes, 22 de julio 2025, 07:18 Comenta Compartir

Todavía no se ha completado el traspaso del contrato, pero cada día está más cerca. Se espera que la nueva empresa comience a operar a ... mediados del mes de agosto, aunque aún no hay fecha fija. Será un cambio ágil, puesto que la nueva no tendrá que sufrir los contratiempos habituales que supone el desembarco en otra ciudad, dado que no se trata de una nueva adjudicación, sino de una ampliación de un contrato de servicios ya operativo en la ciudad de Palencia.

Urbaser se marcha y la gestión de la recogida del papel y el cartón, todo eso que se deposita en los contenedores azules, pasa a manos de la empresa Palencia Deslumbra, la mercantil (formada por FCC y Acciona) que es también adjudicataria del contrato de limpieza y recogida de basuras en la ciudad de Palencia. Desde hace meses, las desavenencias entre la empresa Urbaser y el Consistorio son continuas por el deficiente servicio de recogida de papel y cartón que presta la firma concesionaria. Las quejas de los vecinos se repiten semana tras semana, dada la acumulación reiterada de residuos en el interior de los contenedores, lo que obliga a depositar cajas y embalajes en el exterior de los recipientes, con lo que se degrada la imagen de la ciudad. El Ayuntamiento ha llegado a abrir un expediente sancionador a Urbaser por el incumplimiento del contrato y ha presionado para que se ponga fin a la relación contractual, algo que también ha buscado durante los últimos meses de forma insistente la propia empresa. Sin embargo, la resolución ha tardado meses en llegar, debido a las dificultades administrativas con las que se ha encontrado el Consistorio para ejecutar su plan de traspasar este contrato a la empresa concesionaria del resto de los servicios de aseo urbano en Palencia. Se ha optado de esta forma por incluir una modificación en el contrato general de limpieza y recogida de basuras, con el fin de que la empresa Palencia Deslumbra asuma también el contrato de recogida del papel y el cartón. Estos trámites, que se han demorado durante meses, encontrarán al fin su resolución esta misma semana, dado que está previsto que la Junta de Gobierno Local autorice esa modificación del contrato, con el objetivo de que el traspaso del servicio se pueda llevar a cabo cuanto antes para que pueda comenzar a prestarse en torno a mediados del mes de agosto. Palencia Deslumbra lleva ya meses preparándose para asumir estas nuevas funciones, por lo que cuenta ya con los camiones necesarios para prestar el servicio. La empresa de limpieza quiere además, en las primeras semanas, reforzar de forma notable el sistema de recogida del papel y el cartón, para resolver problemas que se han venido acumulando durante los últimos meses, con lo que cuando arranque el nuevo contrato la recogida se intensificará con varios turnos diarios. Posteriormente, cuando se normalice el servicio, la previsión de la empresa es una recogida nocturna similar a la que se produce todos los días con otros residuos como las basuras orgánicas, de fracción resto o los envases. Además, está previsto que el servicio se agilice también a lo largo de los próximos meses con un cambio en el modelo de los contenedores que ahora se utilizan. Dejarán de prestar servicio los grandes recipientes metálicos con descarga desde lo alto de una grúa, para ir distribuyéndose por toda la ciudad nuevos contenedores de carga lateral, similares a los del resto de los residuos.

