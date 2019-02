Se eleva a 18 el número de afectados por salmonelosis tras ingerir tortilla en un bar de Palencia Cuatro de ellos permanecen ingresados y los coprocultivos han determinado que la bacteria causante es la 'Salmonella Typhimurium' EL NORTE Palencia Martes, 26 febrero 2019, 14:04

Son 18 las personas afectadas por salmonelosis tras comer una tortilla en el Bar Miami de la calle Casañé de Palencia, y cuatro de ellas permanecen aún ingresadas, pese a que su pronóstico no reviste gravedad, según constatan desde Sacyl.

Los análisis realizados en el Hospital Río Carrión de Palencia han determinado que la bacteria causante de la gastroenteritis en cinco de las personas afectadas es la 'Salmonella Typhimurium', que no causa una enfermedad tan severa como la 'Salmonella Typhi' (otra variación de salmonela que causa la fiebre tifoidea).

«Lo hemos pasado fatal. Todavía no he podido comer nada y estoy con cuatro vías de suero. Confío en que me puedan dar el alta en un par de días. Alguno de los compañeros ya está mejor, y probablemente salga mañana. Pero hay otros que están todavía peor. Yo solo tomé un pincho pequeño de los que te ofrecen de tapa, pero alguno de los amigos pidió uno grande... De todas formas, me extraña mucho que haya podido pasar, porque es un bar al que vamos mucho y siempre da una imagen de que todo está muy limpio y cuidado», explicaba esta misma mañana una de las afectadas.