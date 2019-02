Los responsables del bar de Palencia: «El distribuidor nos ha traído un huevo en mal estado» Desde el local lamentan los hechos que, según ellos, se han producido también en otros establecimientos hosteleros de la ciudad EL NORTE Palencia Martes, 26 febrero 2019, 07:28

Siete han sido los afectados por gastrointeritis tras consumir tortilla en el bar Miami de Palencia por lo que el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ha iniciado una investigación epidemiológica. Desde el establecimiento se defienden. «Este problema no es nuestro. El distribuidor nos ha traído un huevo en mal estado», aseguran desde el establecimiento, que afirman haber utilizado una materia prima que suponían en perfectas condiciones, pero que no lo estaba, según ellos, por causas ajenas a su trabajo. «Cada dos días me traen una caja de huevos», aseveran desde el local, que ha permanecido abierto en todo momento pese al incidente.

Varios de los afectados son clientes habituales y los responsables del local lamentan los hechos que, según ellos, se han producido también en otros establecimientos hosteleros de la ciudad, ya que señalan que el distribuidor al que atribuyen el problema es de Palencia. «Me han dicho que debe haber otro establecimiento que ha dado algo con huevo y que tiene cuatro o cinco afectados. Así que esto puede ser problema del distribuidor», recalcan desde el Bar Miami.

Todo pasó el viernes por la tarde cuando los afectados se tomaron un pincho de tortilla de patata en dicho bar. Los siete intoxicados evolucionan favorablemente.