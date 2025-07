Una monja juzgada por quedarse con 76.000 euros de una herencia alega no saber quién transfirió el dinero

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid ha celebrado en la mañana de este martes un juicio inédito por la ... presencia de una monja en el banquillo de los acusados. La mujer conocida, como Sor Carmen, se enfrenta a un delito de apropiación indebida por transferirse, según apunta la Fiscalía en el escrito de acusación, 76.985 euros de la cuenta de su tia fallecida, de la que era cotitular desde 2009, a una de su exclusiva titularidad, sin el conocimiento ni el consentimiento del resto de herederos, una veintena de sobrinos.

Por estos hechos, que se remontan a marzo de 2023, fecha en la que se hizo efectivo el traspaso de fondos entre ambas cuentas, la acusación pública pide dos años y 14 meses de prisión y una multa de ocho meses, a razón de diez euros diarios. Una condena que la acusación particular ejercida por otra de las herederas, eleva hasta los cuatro años de cárcel y diez meses de multa, del mismo importe. Por su parte la defensa, ha pedido la libre absolución, al considerar que no había quedado desvirtuada la presunción de inocencia de su mandante, que se ha reivindicado inocente en una declaración marcada por una incógnita y algunas ambiguedades.

«Mi relación con mi tia era muy estrecha, también había sido religiosa, teníamos mucho 'feeling' y le ha cuidado cuando ha estado enferma», ha manifestado la religiosa durante su turno de declaración, en el que solo ha respondido a preguntas de su abogado para tratar de probar que era «voluntad de su tia», quien no hizo testamento que ella se quedara con la mitad del dinero de esa cuenta. Con esa «intención», ha explicado, la hizo cotitular, ya que les unía un «vinculo» especial, que compartía con otro de los primos, ambos ahijados de la fallecida. «A todos nos quería por igual,., pero se sentía responsable de sus ahijados», ha expresado.

Prueba de esta preferencia por dos de sus 21 sobrinos sería un papel manuscrito que se remonta al año 1975, cuando la fallecida se sometió a una operación de alto riesgo. En esas circunstancias, según las tesis de la defensa, expresó por escrito que el dinero de la venta de un piso y «dos capuletos», obras de arte de alto valor, fueran heredados por ambos ahijados cuando estos cumplieran la mayoría de edad. Si bien el segundo ahijado, otro de los primos que ha comparecido en calidad de testigo, ha afirmado desconocer que su tía tuviera intenciones de legarles un mayor patrimonio que al resto de sobrinos.

La acusada, que ha defendido que era la «voluntad» de su tía que se quedará con la mitad del dinero, ha negado también que la firma de la transferencia sea la suya

No obstante y más allá de defender la pertenencia de ese dinero, la acusada ha negado haber sido la autora tanto de la apertura como del movimiento monetario entre ambas cuentas. Deslizando que habría sido su tía, quien, en vida, habría abierto la cuenta a su nombre a la que posteriormente fue a parar el dinero reclamado. Pese a que ha reconocido que era habitual que hiciera disposiciones de efectivo por deseo expreso de su tía, para, entre otras cuestiones, hacer donaciones que ella misma entregaba en un sobre a congreaciones religiosas, ha declarado no estar familiarizada con las cuestiones monetarias, que le daban «miedo». Por este motivo habría pedido en una ocasión a su tia, quien presuntamente le manifestó su voluntad de meterla en una segunda cuenta, que pusiera de titular a otra sobrina, algo a lo que la mujer se habría negado. «Me dijo buena me la has liado, te ibas a llevar más», ha recordado que le dijo antes de fallecer en una residencia en abril de 2022.

11 meses después, en marzo de 2023, se efectuó el depósito en su cuenta, negando que la firma que consta en el escrito sea la suya. Algo que ha despertado el magistrado titular de la sala, instandola a aclarar quien podría haber efectuado ese movimiento en su nombre. Una pregunta ante la cual ha guardado silencio.