«Educar en las emociones no es permitir que el niño haga lo que le parezca»

La maestra, licenciada en Pedagogía y en Psicopedagogía Mar Romera (Alemania, 1967), referente nacional en educación emocional, se encuentra visitando Palencia invitada por el sindicato ... profesional de enseñanza ANPE. Autora de numerosos libros y conferenciante, Romera comparte la visión de una escuela más humana y cercana. Defensora del modelo 'Educar con tres Cs', capacidad, competencia y corazón, la experta apuesta por una enseñanza que mire más allá de los exámenes. Durante esta visita, eflexionado sobre los retos de la educación actual, el papel de las familias y la importancia de enseñar desde la emoción. Este miércoles día 22 ofrecerá una conferencia en el Teatro Principal de Palencia a las 18 horas.

-Defiende una escuela para la vida y no solo para los exámenes. ¿Qué significa realmente educar para la vida en el contexto actual?

-Educar es dejar un legado que merezca la pena a las siguientes generaciones. La educación es el mayor legado de todos los tiempos. Decía Federico Mayor Zaragoza que era importante no preocuparnos del planeta que le dejábamos a nuestros hijos, sino de los hijos que dejábamos en nuestro planeta. Esto es trascendencia. Educar a nuestros hijos no es prepararlos para una grandísima profesión en la que se gane mucho dinero, porque es probable que en un par de décadas esa profesión no exista, sino hacer de ellos personas cultas, con un pensamiento crítico, buenas personas y capaces de trabajar en equipo porque el futuro vendrá de la mano del trabajo en equipo. Es hacerlas personas integradas y que integran a quienes tienen a su alrededor. Personas que se cuidan a sí mismos, que cuidan al otro y que cuidan el planeta.

-La educación emocional es uno de los pilares de su trabajo. ¿Por qué sigue siendo la gran asignatura pendiente en tantos centros educativos?

-Porque nadie nos enseñó. Un maestro o una maestra no enseña lo que sabe, enseña lo que es y enseña lo que vive. Y si yo no lo aprendí y no lo viví, nadie hizo esto conmigo... Simplemente es una cuestión de costumbre y de legado por tradiciones. Evidentemente, es una asignatura pendiente. Tenemos demasiadas actividades y gastamos el tiempo en momentos y en espacios que nos aportan muy poco. Esta situación de velocidad hace que no podamos evolucionar de la manera en la que el ser humano necesita evolucionar, que es con calma, con reflexión y con un tiempo que no tenemos. Por eso, tenemos que introducirlo de manera intencionada cuando antes no era necesario, porque ya sucedía de manera natural.

-¿Qué papel tienen las familias en la educación emocional de los niños? ¿Por dónde pueden empezar los padres que quieren educar con corazón?

-El cambio es una puerta que siempre se abre desde dentro. Las mamás y los papás educan escuchando, no dando mensajes ni discursos. Educan con el ejemplo, educan con los modelos, educan provocando momentos en la comida, mirándose uno a otro y no mirando una pantalla. Educan porque cuando llevan al parque a su peque de dos o tres años, no están contestando 'WhatsApp' mientras el peque juega, están mirando y admirando al peque. Las familias educan porque saben poner límites, porque los límites son fundamentales. Educar en las emociones no es permitir que el peque haga lo que le parezca. Los niños y las niñas, para sentirse seguros, necesitan límites. Educan porque nos enseñan a esperar, hay que esperar, no es todo inmediato. Educan porque nos enseñan a agradecer, a pedir perdón y a perdonar. Educan porque viven todos estos procesos con la intención de vivir el proceso y de no llegar a ninguna parte, simplemente de existir.

-Muchos docentes se sienten desbordados. ¿Qué consejo les daría para cuidar su propia salud emocional sin perder la pasión por enseñar?

-Mi consejo es que hay que leer muchísimo, escuchar música, ir al cine, ser una persona culta en todos los sentidos y entender que la burocracia es un recurso que debe estar a nuestro servicio y jamás nosotros al servicio de la burocracia.

-¿Qué cambios urgentes necesita el sistema educativo español para adaptarse a los niños y jóvenes de hoy?

-Cambiar el rol y el perfil del profesorado, la autonomía pedagógica de los centros y romper de una vez por todas con un currículum disciplinario estandarizado. La educación necesita dar el salto a la transdisciplinariedad, a la educación personalizada y a la confianza frente al control.

-Si tuviera que resumir su mensaje a los docentes y familias de Palencia, ¿cuál sería?

-Los peques deben saber que los queremos por quienes son y no por lo que hacen o por las notas que sacan. El desarrollo de cualquier niño depende de cómo lo miran sus adultos y sus adultos referentes, tenemos que repensar muy bien cómo los miramos y cómo los admiramos. Todos y cada uno de ellos y ellas son nuestra responsabilidad, de las familias, del profesorado y también de los medios de comunicación.