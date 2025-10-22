El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Mar Romera se dirige al público en la jornada celebrada por ANPE en la Cámara de Comercio. Adolfo Fernández
Mar Romera | Psicopedagoga

«Educar en las emociones no es permitir que el niño haga lo que le parezca»

La experta, que dará este miércoles una conferencia en el Principal, considera que «gastamos el tiempo en momentos y en espacios que nos aportan muy poco»

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:35

Comenta

La maestra, licenciada en Pedagogía y en Psicopedagogía Mar Romera (Alemania, 1967), referente nacional en educación emocional, se encuentra visitando Palencia invitada por el sindicato ... profesional de enseñanza ANPE. Autora de numerosos libros y conferenciante, Romera comparte la visión de una escuela más humana y cercana. Defensora del modelo 'Educar con tres Cs', capacidad, competencia y corazón, la experta apuesta por una enseñanza que mire más allá de los exámenes. Durante esta visita, eflexionado sobre los retos de la educación actual, el papel de las familias y la importancia de enseñar desde la emoción. Este miércoles día 22 ofrecerá una conferencia en el Teatro Principal de Palencia a las 18 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  7. 7

    La estación de autobuses cumple medio año de incómodas obras sin visos de una nueva
  8. 8 Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar
  9. 9

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  10. 10 Dos mujeres heridas en una colisión entre un autobús urbano y un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Educar en las emociones no es permitir que el niño haga lo que le parezca»

«Educar en las emociones no es permitir que el niño haga lo que le parezca»