Don Pedro de Acuña, durante la ruta teatralizada, este domingo.

Don Pedro de Acuña, durante la ruta teatralizada, este domingo. Luis Antonio Curiel

Dueñas muestra su patrimonio con una ruta teatralizada guiada

Don Pedro de Acuña, primer conde de Dueñas, explica la historia de la localidad con una visita

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:59

Dueñas organizó este domingo una nueva ruta guiada teatralizada por el conjunto patrimonial, que suscitó especial interés entre vecinos y visitantes. De la mano de ... un personaje histórico, Don Pedro de Acuña, el público se introdujo en la historia de Dueñas, conociendo más a fondo el patrimonio de la ciudad eldanense. En un primer momento, María Felicidad Villullas Montero, responsable de la Oficina de Turismo de Dueñas, comentó la importancia de estas visitas para dar a conocer el patrimonio monumental eldanense, por lo que agradeció la acogida del numeroso público congregado que desafió las altas temperaturas para disfrutar del recorrido guiado. En este sentido se pronunció María Jesús González Meléndez, concejala de Turismo, que destacó la importancia de estas iniciativas para dar a conocer la historia eldanese.

