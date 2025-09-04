Dos menores, investigados por robar en una vivienda en Barrios de la Vega

El Norte Palencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:48 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil de Palencia han investigado a dos menores, de nacionalidad española y marroquí, como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda de Barrios de la Vega ocurrido la noche del 22 de agosto de 2025. Los implicados accedieron al interior tras escalar un muro de más de dos metros, con la ayuda de otros dos menores, y sustrajeron dispositivos de asistencia por voz, una videoconsola, relojes, un anillo, perfumes, cremas, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

Tras el aviso de la propietaria al 062, una patrulla acudió al lugar, aunque no encontró a los sospechosos. Gracias a la colaboración ciudadana y posteriores investigaciones, se identificó a los cuatro menores, todos vecinos de localidades cercanas, y se determinó su grado de participación. Los objetos robados, salvo el dinero, fueron recuperados.

Los dos menores que entraron en la vivienda han sido investigados por robo con fuerza y puestos a disposición de sus padres, al igual que los otros dos que les ayudaron. Las diligencias fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Palencia.