Detenido en Palencia el encargado de una atracción por agredir con un martillo a un usuario Un joven, de 18 años, resulta herido tras una discusión por la presunta falsificación de fichas en el recinto ferial

El Norte Palencia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:04

Agentes de la Policía Local de Palencia detuvieron este martes a las 21.09 horas, en el interior del recinto ferial, a un varón de 26 años, presunto autor de un delito de lesiones. La intervención policial se produjo tras la denuncia de un joven de 18 años que presentaba heridas graves en una mano y daños en su teléfono móvil, causados supuestamente por el encargado de la taquilla de una atracción, quien habría utilizado un martillo durante una discusión. Según las primeras investigaciones, el altercado se originó por un conflicto relacionado con la presunta falsificación de fichas. Tras verificar los hechos, los agentes procedieron a la detención del agresor, quien fue trasladado a Comisaría para su puesta a disposición judicial.

Además, el parte de sucesos indica que unas horas antes, a las 18.17 horas, efectivos de la Policía Local identificaron a cinco varones, de entre 28 y 56 años implicados en una pelea en un bar de la avenida Modesto Lafuente. Durante la trifulca, uno de los varones, de 40 años, manifestó su deseo de acudir al centro de salud para realizar un parte de lesiones y formular posteriormente la denuncia correspondiente.

Finalmente, en el capítulo de tráfico, a las 10.44 horas, en la calle Fernando el Magno, se produjo un accidente de tráfico cuando un turismo colisionó con otros dos vehículos que se encontraban estacionados. La Unidad de Atestados de la Policía Local acudió al lugar para elaborar el informe correspondiente del incidente. Tras las investigaciones, se propuso la retirada del permiso de conducir al conductor del vehículo, un varón de 80 años, por la presunta pérdida de las condiciones psicofísicas necesarias para conducir, según determinaron las autoridades.