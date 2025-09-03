El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Control de velocidad de la Guardia Civil. El Norte

Circula en Palencia a 187 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90

Los hechos ocurrieron este martes, Día de San Antolín, en la carretera P-12

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:28

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a un conductor español de 66 años por un delito contra la seguridad vial, al circular a 187 kilómetros por hora en un tramo de la carretera P-12 limitado a 90. Los hechos ocurrieron este martes durante un control mixto de velocidad, alcohol y drogas realizado por el Subsector de Tráfico con motivo de las Fiestas de San Antolín de Palencia.

El cinemómetro registró que el vehículo superaba en 97 kilómetros por hora la velocidad permitida, lo que constituye un delito al exceder en más de 80 kilómetros por hora el límite en una vía interurbana. El conductor, con domicilio en España, fue informado en el momento de la infracción y citado para presentarse en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Palencia, donde se remitieron las diligencias.

Este tipo de delito puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

