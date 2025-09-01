El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Atestados de Palencia. Manuel Brágimo

El conductor de un patinete eléctrico en situación irregular en España da positivo en alcohol y drogas

El joven, de 19 años, arrojó 0,48 miligramos por litro expirado, además del consumo de cocaína, THC y anfetaminas

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:08

El sábado, a las 9.16 horas, un conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP), de 19 años y en situación irregular en España, dio positivo en alcohol (0,48 miligramos por litro expirado) y en drogas (cocaína, THC y anfetaminas), por lo que el vehículo fue retirado, mientras que el conductor fue citado en la unidad de extranjería.

Además, el mismo día por la tarde, a las 17.29 horas, en el Paseo del Otero, se produjo un accidente de motocicleta, que dejó heridos al conductor y a un menor. El conductor dio positivo en alcoholemia (0,58 miligramos por litro expirado), y ambos fueron trasladados al Hospital Río Carrión de Palencia. Se iniciaron diligencias judiciales por un posible delito contra la seguridad vial.

