El conductor de un patinete eléctrico en situación irregular en España da positivo en alcohol y drogas
El joven, de 19 años, arrojó 0,48 miligramos por litro expirado, además del consumo de cocaína, THC y anfetaminas
Palencia
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:08
El sábado, a las 9.16 horas, un conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP), de 19 años y en situación irregular en España, dio positivo en alcohol (0,48 miligramos por litro expirado) y en drogas (cocaína, THC y anfetaminas), por lo que el vehículo fue retirado, mientras que el conductor fue citado en la unidad de extranjería.
Además, el mismo día por la tarde, a las 17.29 horas, en el Paseo del Otero, se produjo un accidente de motocicleta, que dejó heridos al conductor y a un menor. El conductor dio positivo en alcoholemia (0,58 miligramos por litro expirado), y ambos fueron trasladados al Hospital Río Carrión de Palencia. Se iniciaron diligencias judiciales por un posible delito contra la seguridad vial.
