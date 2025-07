La Diócesis de Palencia trabaja con Burgos y León para dar carácter internacional a sus catedrales

Esther Bengoechea Martes, 15 de julio 2025, 08:00 Comenta Compartir

Tres catedrales, la de Palencia, León y Burgos. Con un objetivo, poner (aún más) en valor su patrimonio. La Diócesis de Palencia trabaja conjuntamente ... con las de León y Burgos para unirse y crear una especie de paquete turístico, de ruta por las tres seos, dentro del marco del Camino de Santiago. «Hemos hablado con el vicario general de Burgos de por qué no repensar en el Camino de Santiago, en un paquete turístico en el que las catedrales de Burgos, Palencia y León se pudieran presentar internacionalmente», afirmó este lunes el obispo de Palencia, Mikel Garciandía. «Pensar no solamente cada uno en su catedral, sino tener un planteamiento también regional del Camino de Santiago para vender las catedrales como producto turístico. Y a mí como obispo, lo que me toca también es reforzar el sentido religioso-espiritual de esta Catedral», continuó. El objetivo no es otro que continuar trabajando para incrementar las visitas al templo de San Antolín, que el año pasado superó las 64.000.

Otro proyecto con el que se trabaja es en las Casas del Cabildo, en darles más visibilidad y funcionalidad. Recientemente se han utilizado como aulas para estudiantes de Antropología, Arqueología y Ciencias Forenses de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Malasia, dirigidos por la empresa de arqueología y antropología Aditu, para organizar y conocer los más de 20.000 fragmentos de huesos hallados en la segunda cripta de la Catedral de Palencia. «Las Casas del Cabildo son un palacio estupendo, que yo creo que los palentinos no conocemos», aseveró. En la idea de seguir mejorando la gestión del patrimonio de la Diócesis de Palencia también se ha puesto el foco en dar un carácter más funcional al Seminario, donde pernoctaron los estudiantes las dos semanas que duró el estudio óseo. Las obras en el tejado del Palacio Episcopal, que alberga el Museo Diocesano, es otro paso más en este objetivo de mejorar la gestión patrimonial de «una gran referencia museística para toda la ciudad».

