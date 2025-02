Diecisiete nuevas plazas para recargar los coches eléctricos

José María Díaz Palencia Jueves, 13 de febrero 2025, 06:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento dijo «¡basta!» el pasado año. No se iba a regalar durante más tiempo el coste de la recarga de las baterías a los propietarios de los vehículos eléctricos y cortó el suministro de sus estaciones de carga repartidas por toda la ciudad. Los ... ocho postes dependientes del Ayuntamiento dejaron de funcionar en el mes de julio, aunque la infraestructura no se desmontó por completo, porque el objetivo ha sido siempre actualizar este servicio con un doble objetivo, que no resulte gravoso para las arcas municipales, además de que se ofrezca a los usuarios un sistema eficaz, moderno y rápido, que no implique tender que dejar el vehículo enchufado durante largas horas porque se trataba de un modelo de carga lenta.

Una vez que se cortó el suministro y las estaciones quedaron desactivadas, el Ayuntamiento inició el proceso para, si bien no rentabilizarlas, al menos que no supongan gastos para el erario público. Los postes de recarga municipales han venido funcionando en Palencia desde el año 2012 y siempre de forma gratuita. Bastaba con solicitar una tarjeta de usuario en el Ayuntamiento (el formulario de inscripción todavía figura en la página web del Ayuntamiento) y ya se podía cargar gratis el coche en diferentes puntos distribuidos por toda la ciudad. Pero esta dádiva municipal le costaba al Consistorio capitalino en torno a 5.000 euros al mes, con una factura en el año 2023 que superó los 64.000 euros anuales, sin que los beneficiarios asumiesen coste alguno. El sistema formaba parte del proyecto 'Smart City' que aunó a las ciudades de Palencia y Valladolid en el año 2010, cuando todavía era alcalde el socialista Heliodoro Gallego, y que después impulsó el regidor popular Alfonso Polanco para situar a la capital palentina entre las capitales de referencia en España por la apuesta en favor del vehículo eléctrico. El modelo se materializó en torno a 2012 con la instalación de los primeros puestos de recarga, para lo que se firmó un convenio de colaboración con la Junta e Iberdrola. Este acuerdo permitía a los propietarios de los coches eléctricos cargar las baterías de forma gratuita en cualquiera de los postes instalados en las vías públicas de la capital palentina (también ocurría en Valladolid), y esa situación se ha venido manteniendo hasta el año pasado, cuando la Concejalía de Hacienda dio la orden de corte del suministro. El objetivo, como se ha dicho es que el sistema no le ocasiones pérdidas al Ayuntamiento, por ello, no se ha retirado por completo y el paso que se dará a continuación es su reactivación, pero bajo unas condiciones muy distintas. Por el momento, ya se han dado los primeros pasos administrativos que eran un requisito previo, que el Ayuntamiento contase con una regulación jurídica para el nuevo modelo y que estuviesen aprobadas las tarifas que se van a cargar a los usuarios por la utilización de esas estaciones de recarga. Se va a utilizar la misma distribución espacial que existía, aunque se van a reforzar estos puntos, con lo que finalmente serán diez los postes que se pondrán inicialmente en funcionamiento, con capacidad para diecisiete vehículos en total, dado que algunos de los puestos serán dobles. Según se establece en el anexo de la ordenanza reguladora que se aprobó a finales del pasado año, estas diez estaciones se encontrarán ubicadas en los Jardinillos, Becerro de Bengoa, avenida Comunidad Europea, Allende el Río (Museo del Agua), avenida República Dominicana (centro Efides), Plazuela de la Sal, General Amor (plaza de Zurradores), Lola de la Fuente y Casado del Alisal. Así, con la ordenanza reguladora aprobada por el pleno, y también la ordenanza fiscal, dado que esta fue una de las que pudo salir adelante en la compleja negociación del mes de diciembre, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de que finalice el plazo de presentación de alegaciones para que ambas normativas puedan entrar en vigor y poder dar el siguiente paso administrativo, la contratación del sistema de suministro y gestión. Hasta ahora no se ha presentado ninguna alegación contra la propuesta, con lo que desde el Ayuntamiento se estima que a lo largo del próximo mes de marzo pueda haberse completado la adjudicación del proyecto y los diez postes de recarga de vehículos eléctricos puedan volver a entrar en servicio. «La licitación será rápida, dado que al tratarse de un contrato menor y no haber muchas empresas que se dediquen a esto va a poder negociarse fácilmente. Este equipo de gobierno confía en que los nuevos postes de recarga puedan estar en funcionamiento a lo largo del mes de marzo, con lo que volveremos a ofrecer el servicio a los ciudadanos y a partir de ahora sin que le cueste dinero a las arcas públicas», señaló el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, quien recordó que en los últimos años el coste para el Ayuntamiento había superado los 60.000 euros. «Le estábamos regalando la electricidad a la gente y eso no puede ser así», recalcó el edil. La ordenanza establece también que el estacionamiento de un vehículo en las plazas habilitadas para la carga puede hacerse únicamente con el fin de recargar la batería. Es decir, no podrá ser ocupadas de ningún modo por vehículos con motores exclusivamente de combustión. Pero tampoco podrán aparcar los coches eléctricos o híbridos enchufables si no se va a cargar la batería. Además, el tiempo máximo de estancia para estas recargas será de tres horas, según se recoge en la ordenanza reguladora. Para utilizar el sistema, la empresa contratada para la gestión, debe crear una aplicación de telefonía móvil, similar a la que se utiliza para la ORA para activar la recarga de la batería. También se propone en la ordenanza que se puedan reservar con antelación días y horas concretas, para evitar esperas o búsquedas innecesarias de un poste vacío. La ordenanza insiste en la obligación de retirar el vehículo tras completar la carga o alcanzar el tiempo máximo autorizado. Además, también se exige al propietario del automóvil que disponga de su propio cable conector.

