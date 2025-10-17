El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los guardias civiles, durante la formación.

La DGT forma a 46 guardias civiles en seguridad vial en Palencia

El curso, enfocado a perfeccionar la calificación de boletines de sanción, busca prevenir infracciones en las carreteras

Palencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:00

La Dirección General de Tráfico (DGT) impartió dos jornadas de formación a 46 agentes de la Guardia Civil de diversas unidades y especialidades en la Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia. El curso, enfocado en el perfeccionamiento de la calificación de boletines sancionadores, busca elevar la preparación de los efectivos en materia de seguridad vial y prevenir infracciones en las vías de la provincia de Palencia.

Las sesiones, desarrolladas durante los días 15 y 16 de octubre, fueron dirigidas por el Jefe de Sección de Seguridad Vial y la Jefa del Negociado de Sanciones de la Jefatura Provincial.

Los ponentes destacaron el trabajo que realiza diariamente la Guardia Civil para garantizar la seguridad en calles y carreteras palentinas, reconociendo su rol esencial en la reducción de accidentes. Entre los temas tratados, se abordaron aspectos clave para el servicio cotidiano de los agentes, como la identificación precisa de infracciones a los reglamentos de circulación.

