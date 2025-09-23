El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detenido tras una agresión mutua con su exmujer en un domicilio de Palencia

El hombre, de 25 años, tenía dictada una orden de búsqueda por un Juzgado de Barcelona, y la mujer, de 23, quedó como investigada al cargo de una niña de 2 años

Palencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:31

La Policía Local de Palencia tuvo que intervenir el lunes en torno a las 23:00 horas en un domicilio de la calle Rizarzuela por un posible caso de violencia de género. Los agentes identificaron a una mujer de 23 años y a su expareja, varón de 25, quienes habían discutido y se habían agredido mutuamente.

La Policía procedió a la detención del varón y su traslado a Comisaría, y dejó a la mujer en el domicilio en calidad de investigada no detenida por quedarse a cargo de su hija de dos años, si bien fue citada para acudir a Comisaría de Palencia. Además, se verificó que el varón detenido tenía dictada una orden de búsqueda por un Juzgado de Barcelona.

