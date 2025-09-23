Detenido tras una agresión mutua con su exmujer en un domicilio de Palencia El hombre, de 25 años, tenía dictada una orden de búsqueda por un Juzgado de Barcelona, y la mujer, de 23, quedó como investigada al cargo de una niña de 2 años

El Norte Palencia Martes, 23 de septiembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia tuvo que intervenir el lunes en torno a las 23:00 horas en un domicilio de la calle Rizarzuela por un posible caso de violencia de género. Los agentes identificaron a una mujer de 23 años y a su expareja, varón de 25, quienes habían discutido y se habían agredido mutuamente.

La Policía procedió a la detención del varón y su traslado a Comisaría, y dejó a la mujer en el domicilio en calidad de investigada no detenida por quedarse a cargo de su hija de dos años, si bien fue citada para acudir a Comisaría de Palencia. Además, se verificó que el varón detenido tenía dictada una orden de búsqueda por un Juzgado de Barcelona.