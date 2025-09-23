El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas

La víctima, de en torno a 40 años, tuvo que lanzarse al río Carrión para poder escapar de sus agresores

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:06

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las identidades del grupo de encapuchados que, en la noche del pasado 13 de septiembre, sábado, propinaron una brutal paliza a un hombre de alrededor de 40 años en el Parque Isla Dos Aguas de la capital palentina.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 22:00 horas de ese día y, aunque no han trascendido los motivos de la presencia de la víctima en el Parque Isla Dos Aguas de Palencia, al parecer podría haber quedado allí con alguna persona a través de las redes sociales. Sin embargo, lo que se encontró fue con un grupo de encapuchados que, además de robarle el móvil y la cartera, le desfiguraron la cara de una brutal paliza, con fracturas en la nariz y un pómulo y heridas en una oreja que requirieron de más de una treintena de puntos de sutura.

De hecho, la agresión fue tan salvaje que la víctima se vio obligada a lanzarse al río Carrión para poder escapar de sus agresores, ya que su vida corría grave peligro. La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia no descarta ninguna hipótesis sobre el motivo del feroz ataque.

